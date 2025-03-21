Беременная Заворотнюк сделала заявление о поле будущего ребенка: Это не секрет

Дочь Анастасии Заворотнюк решила пообщаться со своими подписчиками в соцсетях. Анна ответила на множество вопросов о своем состоянии и предстоящих родах.

Среди вопросов, которые волновали ее фолловеров, был и самый главный: какого пола ожидает Анна малыша? Однако, несмотря на любопытство поклонников, она решила не раскрывать этот секрет.

"Это не секрет, но на широкую публику не хочу говорить до рождения", — заявила Заворотнюк-младшая.

Анна также поделилась своими ощущениями и состоянием здоровья на данном этапе беременности. По ее словам, в целом все идет хорошо, хотя она заметила, что у нее стало меньше энергии. "Тяжело долго ходить, надо присесть, отдохнуть", — призналась она, добавив, что иногда испытывает одышку. Такие моменты, по ее словам, стали частью ее повседневной жизни.

Кроме физических изменений, Анна также открылась о своих страхах и переживаниях, связанных с родами. Она старается позитивно настраивать себя, понимая, что волнение — это нормальная реакция. "Я думаю, что это нормально", — отметила она. Подписчики поддержали девушку, уверяя ее в том, что у нее есть мощная опора — ее мама, которая всегда была для нее источником силы. На это Анна ответила кратким "это точно", добавив к своему комментарию эмодзи в виде разбитого сердца.