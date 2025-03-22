У вышедшей на сцену в странно состоянии Глюкозы потребовали вернуть деньги зрителям

Скандальное поведение Натальи Чистяковой-Ионовой до сих пор достаточно активно обсуждают в светской прессе.

В прошлом году Глюкоза оказалась в центре громкого инцидента, когда вышла на сцену в Красноярске в состоянии, явно не соответствующем требованиям профессионального артиста. Множество зрителей стали свидетелями ее неадекватного поведения, что вызвало бурные обсуждения и осуждение.

Случившееся стало причиной резкого падения ее популярности и карьеры. Певица, некогда занимавшая высокие позиции в музыкальных чартах, теперь вынуждена выступать в качестве диджея в ночных клубах, что, безусловно, не может сравниться с прежними масштабными концертами. Зрители, посещающие ее сеты, отмечают странное поведение артистки, которая порой выглядит так, словно находится в состоянии измененного сознания.

Музыкальный критик Сергей Соседов не остался в стороне от обсуждения ситуации. Он выразил свое недовольство и осуждение по поводу поступка певицы, заявив, что такое поведение абсолютно непрофессионально. В интервью на YouTube-канале "Алена Блин" он отметил, что зрители имеют полное право требовать возврата денег за билеты на тот роковой концерт. "Я был в шоке от того, что увидел. Люди вправе обратиться в кассы и потребовать компенсацию. Она явно была не в себе", — подчеркнул Соседов.

Сама Глюкоза пыталась оправдаться тем, что принимала антидепрессанты по рецепту врача после смерти своей бабушки. Однако слова певицы подверглись критике. Врач-нарколог опроверг ее утверждения, указав на то, что антидепрессанты не могут вызывать такого серьезного изменения психического состояния.