Алсу в траурном виде встревожила россиян после развода с Абрамовым: Я себе чужая

Алсу представила свою новую песню под названием "Чужая". Композиция, по мнению многих поклонников, отражает ее личные переживания, связанные с недавним разводом с бизнесменом Яном Абрамовым.

В своих социальных сетях 41-летняя певица опубликовала видеоролик с отрывком из трека, в котором говорится о "возвращении к себе". В видео Алсу сидит у зеркала в траурном черном платье, а на фоне звучат строки, наполненные глубокими эмоциями:

"Я себе чужая — падаю к нулю,

В пепел превращая молодость свою.

Я себе чужая, солнце без зари,

Ведь другой достались крылья моей любви".

Заканчивая ролик, певица берет микрофон и уходит. Это можно интерпретировать как символическое завершение одного этапа в ее жизни и начало нового. Подобный поступок встревожил поклонников исполнительницы.

Песню "Чужая" для Алсу написала композитор Дарья Кузнецова, а текстом занимался поэт Михаил Гуцериев. Дарья ранее отмечала, что певица пережила значимые события в своей жизни, и хотя песня не является прямым отражением этих событий, она близка к ним. Алсу подтвердила, что в композиции заложена личная история.

Напомним, что в мае прошлого года стало известно о расставании Алсу и Яна Абрамова после 18 лет совместной жизни. В августе пара официально развелась.