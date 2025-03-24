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Понедельник 24 марта

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Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова

Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова
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Алла Пугачева всегда поддерживала теплые отношения с Бедросом Киркоровым.

Известный адвокат Андрей Алешкин развеял слухи о возможном конфликте между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым из-за наследства покойного Бедроса Киркорова. По мнению юриста, вероятность того, что Примадонна вступит в борьбу за имущество отца своего бывшего мужа, крайне мала.

Алешкин подчеркнул в интервью с журналистами, что, несмотря на развод, Алла Пугачева сохранила теплые, практически родственные отношения с семьей Киркоровых на протяжении многих лет. Именно поэтому, как считает адвокат, не стоит ожидать от Аллы Борисовны каких-либо неожиданных шагов в отношении наследства Бедроса Филипповича.

"Никаких прав она не имеет и вряд ли Алла Борисовна будет на что-то претендовать. Там все очевидно, никаких разборок не будет," – добавил юрист.

Адвокат выразил уверенность, что вопросы дележа наследства абсолютно не волнуют Аллу Пугачеву в связи с печальным уходом Бедроса Киркорова. По закону, все имущество, оставшееся после смерти знаменитого певца, должно быть передано его единственному сыну, Филиппу Киркорову. Речь идет, вероятно, о недвижимости, накоплениях и, возможно, каких-то личных вещах, имеющих ценность для семьи.

Напомним, что Бедрос Киркоров, легендарный болгарский и российский певец, отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, скончался 18 марта в возрасте 92 лет от острой сердечной недостаточности. Церемония прощания с артистом прошла 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, собрав множество близких, друзей и поклонников.

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24 марта 2025, 18:20
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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