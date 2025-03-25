Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы

Гарик Харламов всегда проявлял уважение к своей матери Наталье. Однако в последнее время ее образ стал ассоциироваться с властностью и требовательностью.

Многие полагают, что именно она сыграла ключевую роль в разводе Гарика с его второй женой, Кристиной Асмус. Несмотря на разрыв, комик продолжал жить под одной крышей со своей свекровью, что, возможно, стало причиной странных поступков актрисы, которая ради квадратных метров пожертвовала собственным комфортом.

Ситуация изменилась незадолго до свадьбы Гарика с Катериной Ковальчук, когда им удалось разъехаться. Однако на их торжестве внимание зрителей привлекла не невеста, а ее свекровь, что вызвало множество обсуждений. По слухам, семейная жизнь Гарика и Катерины не задалась с первых дней совместной жизни. Подруги Ковальчук выражали беспокойство за ее эмоциональное состояние, утверждая, что она постепенно теряет свою индивидуальность.

По словам одной из подруг, несмотря на то, что Катерина – уверенная в себе женщина, она оказалась под жестким прессингом матери мужа.

"Мы заметили, что она начинает угасать. Хотя Катя говорит, что у нее с свекровью дружеские отношения, на самом деле это не так. Ни одно решение они не могут принять без ее участия. Если бы могла, мама Гарика даже в их спальне присутствовала бы", — сообщила девушка на условиях анонимности.

С первого взгляда казалось, что Катерина – это воплощение мудрости и понимания. Она старалась наладить отношения с матерью Гарика и даже потратила годы на то, чтобы завоевать ее расположение. Но после свадьбы Наталья окончательно заявила о своих правах на сына.