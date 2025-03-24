Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда

Кристина Орбакайте ранее заявила, что не планирует в ближайшем будущем приезжать в Россию.

За сценическим блеском и успехом эмигрировавшей из России Кристины Орбакайте скрываются любопытные подробности. В эфире ток-шоу на одном известном телеканале актер Анатолий Калмыков открыл неприглядную правду о певице, сообщив, что она получает астрономические суммы за выступления на корпоративных вечеринках. По его словам, за три песни под фонограмму Орбакайте зарабатывала до 250 тысяч долларов.

Имя Кристины Орбакайте уже было предметом обсуждений в январе, когда она вместе с Филиппом Киркоровым выступила на роскошной еврейской свадьбе в Америке. Артисты исполняли свои популярные композиции на русском языке, тогда как Киркоров удивил всех пением на иврите и азербайджанском языках. Этот инцидент вызвал возмущение в России, и некоторые граждане призвали бойкотировать выступления Киркорова. Сама Орбакайте, переехавшая в Майами еще в 2022 году, смогла избежать такой участи.

Хотя Кристина покинула Россию, она все равно продолжала возвращаться сюда ради заработка. В марте 2024 года ее гастроли по стране были отменены, и ей удалось выступить лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Осенью того же года Орбакайте объявила, что эти концерты станут для нее последними в России. Сейчас известно, что в 2025 году она планирует организовать новый гастрольный тур по странам Европы.