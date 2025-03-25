"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России

Для меня лично Таисия Повалий – образец принципиальности, порядочности и мужества. То, что перенесла она – не дай Бог пережить никому. На Украине, которой певица никогда не изменяла ни песней, ни словом, ни делом, ее лишили звания Народной артистки, гражданства, возможности выступать и жить – все имущество конфисковали, права на песни отобрали. Но ее саму не сломили и не покорили. Певица, потеряв все, не отреклась от идеалов, не пошла на сделку с совестью, не предала своих убеждений. И после 2022 года нашла себя в России, ставшей для нее новой Родиной. Повалий всегда пела о любви – к мужчине, детям, родителям. А теперь в ее репертуаре много песен о любви к лучшей в мире стране – к России.

У Таисии Повалий – премьера. Она выпустила песню с таким куплетом: "Рождены мы на Руси, чтобы жизнью наслаждаться, // Только, Боже упаси, с русскими ругаться. // Рождены мы на Руси, ну а тем, кто за границей, // Пусть потом им хватит сил // C русскими мириться".

Конечно, певица знает, какой теперь крик и вой поднимутся в Незалежной, какие камни и проклятия от бывших соотечественников снова полетят в ее сторону. Но Повалий на это плевать. Она – в России. Она – с Россией. Она – в безопасности. И этой песней громко смеется над теми, кто желает нашей стране зла, кто хочет с ней поссориться, кто пытается обидеть.

Мы видим, чем заканчиваются эти попытки, какой драмой может обернуться нежелание считаться с интересами России, отказ уважать ее людей, обычаи и память. А еще знаем, что никогда в истории Россию никто одолеть ее не смог – не получится и сейчас. Именно про это поет Повалий. Поет всем врагам, предателям и дуракам назло. И делает это в энергичной, танцевальной манере – композиция получилась хотя и патриотическая, но легкая, задорная, по-настоящему народная. Под нее будут танцевать, ей станут подпевать, ее полюбят, как полюбили у нас саму Повалий. Русскую душой и сердцем певицу.

У нас на сцене не очень много артистов, которые через песню признаются в любви к России – SHAMAN, Татьяна Куртукова и Таисия Повалий. У каждого – своя манера. Но Повалий веришь сильнее всего, понимая, что ее патриотизм – не сиюминутна конъюнктура, а жизненная, выстраданная, позиция.

И за это ей от всех русских людей – земной поклон.