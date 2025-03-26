Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег

Федор Бондарчук недавно развелся с Паулиной Андреевой после пяти лет брака.

26 марта актриса Софья Синицына, которую ранее подозревали в романе с Федором Бондарчуком, отпраздновала свое тридцатилетие. В честь этого события она поделилась в соцсетях откровенным фото, а позже попросила подписчиков перевести ей деньги на банковскую карту.

На опубликованном снимке Синицына изображена полностью голой в ванной, фотографируя себя спиной к зеркалу. Ее интимные зоны скрыты надписью, выполняющей функцию цензуры. Подпись к фото гласила: "Ура, 30!". Затем актриса обратилась к своим поклонникам с просьбой перевести ей денег на карту, которые она очень любит, и приложила номер банковской карты.

Ранее имя Синицыной появлялось в прессе в связи со слухами о ее романах с Федором Бондарчуком, в одном из проектов которого она участвовала. Поговаривали, что именно отношения с Синицыной стали причиной разрыва между Федором и Паулиной Андреевой, которая недавно подтвердила развод с режиссером, предъявив в Сети фото их совместного заявления. Однако сама Софья долгое время отмалчивалась, а потом опровергла эти домыслы, признавшись, что она действительно несвободна, но ни с кем из тех, кого ей приписывают в интернете, в близких отношениях не состоит.

Стоит отметить, что в прошлом Синицына была замечена в романе с другими медийными личностями. От Павла Табакова у нее даже родилась дочь Мия. Среди возможных партнеров актрисы также называют бизнесмена Леонида Блаватника, режиссера Резо Гигинеишвили, бывшего мужа Полины Гагариной Дмитрия Исхакова и других.

Впрочем, поклонники не оценили перформанс знаменитости, написав в комментариях, что актриса никогда не получит хороших ролей, если продолжит вести себя столь вызывающе. Некоторые особо рьяные защитники целомудрия оскорбились столь наглой просьбой и откровенным фото, съязвив, что фото наверняка сделано в ванной Бондарчука.