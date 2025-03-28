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Пятница 28 марта

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Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly

Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly
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Меган Фокс стала матерью в четвертый раз. 38-летняя актриса родила ребенка после расставания с музыкантом Machine Gun Kelly.

Об этом событии пара сообщила своим поклонникам через социальные сети, вызвав бурную реакцию среди фолловеров и представителей прессы. Machine Gun Kelly поделился первыми фотографиями с новорожденной.

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко", — написал он.

Меган Фокс. Фото: соцсети

Судя по всему, несмотря на недавние разногласия, пара все же решила совместно воспитывать свою дочь. Многие фанаты Меган ожидали, что она будет воспитывать ребенка одна, учитывая их недавний конфликт и разрыв, но, похоже, она приняла решение не лишать малышку отцовского участия.

Разрыв между Меган и Колсоном произошел всего за несколько месяцев до рождения ребенка, и он был довольно скандальным. Актриса приняла решение прекратить общение с музыкантом после слухов о его изменах.

У Меган Фокс уже есть трое сыновей от предыдущих отношений с актером Брайаном Остином Гриным. Она всегда старалась сохранить баланс между карьерой и материнством, и теперь ей предстоит новая глава в жизни с четвертым ребенком. Несмотря на сложности в личной жизни, Меган продолжает оставаться одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Шоу-бизнес в Telegram

28 марта 2025, 11:04
Меган Фокс. Кадр: YouTube
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