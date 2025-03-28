Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly

Меган Фокс стала матерью в четвертый раз. 38-летняя актриса родила ребенка после расставания с музыкантом Machine Gun Kelly.

Об этом событии пара сообщила своим поклонникам через социальные сети, вызвав бурную реакцию среди фолловеров и представителей прессы. Machine Gun Kelly поделился первыми фотографиями с новорожденной.

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко", — написал он.

Судя по всему, несмотря на недавние разногласия, пара все же решила совместно воспитывать свою дочь. Многие фанаты Меган ожидали, что она будет воспитывать ребенка одна, учитывая их недавний конфликт и разрыв, но, похоже, она приняла решение не лишать малышку отцовского участия.

Разрыв между Меган и Колсоном произошел всего за несколько месяцев до рождения ребенка, и он был довольно скандальным. Актриса приняла решение прекратить общение с музыкантом после слухов о его изменах.

У Меган Фокс уже есть трое сыновей от предыдущих отношений с актером Брайаном Остином Гриным. Она всегда старалась сохранить баланс между карьерой и материнством, и теперь ей предстоит новая глава в жизни с четвертым ребенком. Несмотря на сложности в личной жизни, Меган продолжает оставаться одной из самых востребованных актрис Голливуда.