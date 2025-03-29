Соколовский сообщил о крайне печальном событии: Очень жалко, что так выходит

Популярный певец Влад Соколовский сообщил о том, что его спектакль "Убегая от тебя" отменен.

Артист поделился известием о крайне печальном событии с подписчиками в своем телеграм-канале. Запланированные выступления должны были состояться 1 апреля в Пензе, 2 апреля в Саратове и 3 апреля в Волгограде. Однако, как пояснил сам музыкант, причина отмены кроется в действиях заказчика.

В своем посте Влад выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы спектакли все же состоялись в ближайшем будущем. "Очень жалко, что так выходит, и я бы очень хотел, чтобы мы все-таки добрались до нашего зрителя!", — написал он.

Соколовский стал известен широкой аудитории благодаря участию в музыкальном проекте "Фабрика звезд", который открыл дорогу многим молодым исполнителям. Позже он также проявил себя как актер, сыграв главную роль в российской адаптации популярного турецкого романтического комедийного сериала "Постучись в мою дверь". Первый эпизод этого шоу вышел в эфир в феврале прошлого года и быстро завоевал зрительскую любовь.

Накануне отмены спектакля Соколовский также высказался о распаде своей бывшей группы "БиС". Он отметил, что не жалеет о том, что проект завершился, так как это дало ему возможность развиваться как сольному исполнителю и находить новые творческие пути.