В светских кругах назревает громкий скандал: что не поделили Жуков и Костюшкин?

Стас Костюшкин представил новый трек. Он давно занимается сольной карьерой, покинув группу "Руки вверх".

В светских кругах назревает громкий скандал: похоже, без суда не обойтись. Предметом раздора стали авторские права, а точнее, песня Стаса Костюшкина "Капают слезки". Бывший солист группы "Чай вдвем" представил этот трек на шоу "Конфетка" на ТНТ, однако реакция лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова оказалась далекой от восторженной.

Поклонникам творчества группы "Руки вверх" показалось, что этот сингл оказался очень похож на одну композицию из ее репертуара. Мало того, что песня содержит очевидные отсылки к творчеству группы, так во втором куплете и вовсе звучит фрагмент одноименного хита Жукова. Использование, мягко говоря, несанкционированное.

Разногласия начались с ироничной публикации Жукова в соцсетях, где он задался вопросом, не кажется ли кому-то песня Костюшкина знакомой. Друзья Жукова утверждают, что после этого юристы артиста направили претензии на все площадки, требуя удаления трека Костюшкина. Пока безрезультатно: сам Стас продолжает подливать масла в огонь, записывая видеообращения к Жукову в своих социальных сетях.

Но Костюшкину не стоит недооценивать противника. Жуков прошел не один судебный процесс с бывшими продюсерами "Руки вверх!", которые, несмотря на авторство Жукова, пытались лишить его права исполнять собственные хиты.

Более того, недавно Жуков уже проиграл суд с одним из первых продюсеров группы "Руки вверх". Артист хотел вернуть себе права на ряд треков, но суд принял иное решение. Теперь Жуков, исполняя эти "золотые" хиты, вынужден платить отчисления правообладателю. Жуков же сдаваться не намерен и все же будет бороться за права считаться единоличным собственников композиций, придуманных им самим. Так что, запасаемся попкорном: судебная драма только начинается.

