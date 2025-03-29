Продажа квартиры Долиной мошенникам обернулась неожиданностью: Вернуть деньги нельзя

Лариса Долина наконец-то может вздохнуть с облегчением. Суд принял решение вернуть ей квартиру, которую она продала мошенникам.

Этот запутанный инцидент стал настоящим испытанием для артистки, которая оказалась жертвой обмана. Теперь же вопрос с ее недвижимостью, расположенной в престижном районе Москвы, закрыт.

Однако ситуация не так радужна для Полины Лурье, которая купила эту квартиру за внушительную сумму — более 100 миллионов рублей. Женщина настаивала на том, что является добросовестным покупателем, и оспаривала право Долиной на собственность. Но суд, изучив все обстоятельства дела, отказал Лурье в признании ее владельцем квартиры. Это решение стало ударом для покупательницы, поскольку теперь ей придется взыскивать свои деньги с мошенников, что, скорее всего, окажется практически невозможным.

"Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано", — сказано в решении суда.

На судебных заседаниях представители Ларисы отмечали, что певица находилась в подавленном состоянии во время сделки. Они утверждали, что артистка не осознавала всех последствий своих действий, так как в тот день у нее был концерт в Кремле, а затем встреча со студентами. Это обстоятельство стало ключевым в деле и подтвердило сомнительность самой сделки.

Полина Лурье, в свою очередь, утверждала, что видела расстроенное состояние Долиной во время оформления документов. Однако адвокаты певицы отметили, что Лурье могла бы запросить справку о психическом состоянии артистки, но не сделала этого. Хотя по закону такие действия не являются обязательными, это обстоятельство добавило дополнительные нюансы в дело.