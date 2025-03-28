Зверев отреагировал на требования сына заплатить ему 25 миллионов за тяжелое детство

Скандал вокруг известного стилиста Сергея Зверева и его сына продолжает набирать обороты.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Сергей Зверев-младший собирается подать иск к своему отцу, требуя компенсацию в размере 25 миллионов рублей. В качестве причины он указывает психологические травмы, которые, по его словам, были нанесены ему в детстве. Обвинения звучат довольно серьезно: якобы отец водил его на вечеринки с откровенными развлечениями, когда тот еще был подростком.

На фоне этой ситуации Сергей Зверев-старший не стал долго молчать и оперативно отреагировал на скандал. Стилист разместил в социальных сетях сообщение, в котором выразил свое недоумение от происходящего. Артист подчеркнул, что подобные выпады направлены на то, чтобы подорвать его репутацию и создать негативный имидж.

"Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале. Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идем дальше. Собаки лают, караван идет", — заявил Зверев.

В этом контексте он намекнул на то, что подобные обвинения не новость для него и что он привык к критике. Стоит отметить, что отношения между Сергеем Зверевым и его сыном давно находятся в напряженном состоянии. По словам младшего Зверева, их общение прекратилось после того, как отец упрекнул его в воровстве и выгнал из дома.