Алла Пугачева планирует выпустить новый альбом.

Накануне в Сети неожиданно всплыл тщательно скрываемый Пугачевой факт. Появилась информация о том, что Алла Борисовна, проживающая за границей, записала новую песню, посвященную героям Великой Отечественной войны. Сообщение об этом появилось в фанатской группе 75-летней певицы в социальной сети "ВКонтакте". Сама Пугачева, по слухам, попросила удалить из соцсети сингл, поскольку планировала пока держать это в тайне. Предполагается, что отрывок композиции, написанной на музыку Андрея Мисина и стихи Андрея Ордынца, был случайно опубликован в интернете. Вскоре его все же удалили до официального выхода.

В группе поклонников, которая, не является официальным аккаунтом Аллы Борисовны, было указано, что песня удалена и поклонникам следует ждать анонсов. Ожидается, что официальный релиз трека будет 9 мая.

Согласно информации, опубликованной СМИ, песня посвящена событиям Свирско-Петрозаводской операции, масштабного наступления советских войск летом 1944 года, в результате которого была прорвана оборона финской армии. Слушатели, успевшие ознакомиться с песней до ее удаления, отметили неплохой текст, но слабое исполнение " с налетом ресторанщины".

Важно отметить, что на личной странице Аллы Пугачевой в социальных сетях нет никакой информации о новой песне. Последняя запись в ее блоге посвящена словесной перепалке с российскими журналистами в Лимасоле, где певица заявила о своем патриотизме и отсутствии планов по возвращению в Россию.

Кстати, Алла Пугачева пока не может выпустить новый альбом, поскольку, по слухам, ей нечем за него платить. Она предлагает продюсерам сотрудничать бартером – они в резюме смогут указать ее имя. Однако пока желающих работать таким образом не нашлось.

