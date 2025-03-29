"Лучшее место для него – тюрьма": Вика Цыганова жестко высказалась об освобождении Михаила Ефремова

Вика Цыганова считает, что Михаилу Ефремову нужно остаться в тюрьме.

Певица Вика Цыганова возмутилась досрочным освобождением Михаила Ефремова по УДО. 61-летняя артистка подвергла жесткой критике судебное решение, подчеркнув, что актер провел в заключении лишь четыре года за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Цыганова заявила, что такой человек как Ефремов, включает в себя качества убийцы, наркомана и алкоголика, и выразила уверенность, что его освобождение не приведет ни к чему хорошему.

"Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается", – жестко заявила певица.

Певица подкрепила свои высказывания кадрами с места ДТП 2020 года, где находящийся в странном состоянии Ефремов общается с полицейскими. Также звезда напомнила, что та авария унесла жизнь 57-летнего Сергея Захарова.

Родственники погибшего, по информации СМИ, не стали возражать против освобождения Ефремова. Но в соцсети многие согласились с Цыгановой. В комментариях писали, что обычный человек сидел бы еще лет пять, а Ефремов не раз ездил пьяным за рулем, пока не сбил мужчину.

Решение об условно-досрочном освобождении вызвало общественный резонанс, особенно на фоне недавнего инцидента с обнаружением у Ефремова в исправительном учреждении запрещенного к использованию смартфона. Тем не менее, суд пришел к выводу, что "цели наказания были достигнуты".

Напомним, Ефремова должны освободить 9 апреля. Ранее в Сети всплыл его телефонный разговор, где актер заявил, что устроит большой праздник в честь своего возвращения. Впрочем, адвокат знаменитости заверил, что данная аудиозапись является фейковой и распространяется с целью опорочить его подзащитного.