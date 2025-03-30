Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись в начале года.

В свежем интервью Бен Аффлек открыто рассказал о своем недавнем расставании с Дженнифер Лопес, которое произошло спустя всего три месяца после официального завершения отношений. Однако вместо ожидаемой драмы и скандалов, актер признался, что истинная причина разрыва оказалась вполне прозаичной. Аффлек пояснил, что они просто разошлись во взглядах на некоторые аспекты совместной жизни, избегая прочих подробностей.

Он решительно опроверг слухи, распространенные в медиа, о том, что разрыв был вызван различиями в отношении к славе и публичности, добавив, что предпочел бы не углубляться в детали, поскольку это касается личного пространства, и ему немного неудобно обсуждать такие темы. Вместе с тем, он косвенно намекнул, что общественное давление и пристальное внимание прессы могли сыграть свою роль, однако прямо подтвердить эту версию отказался.

Во время беседы с журналистами Аффлек также затронул тему своих прошлых отношений с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Он рассказал, что ему чрезвычайно повезло, что рядом есть такой замечательный человек, как Дженнифер Гарнер. Он назвал ее великолепной матерью и выразил радость, что смог сохранить с ней хорошие отношения.

Стоит напомнить, что романтические отношения между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком начались еще в 2001 году. Тогда их страстный роман привел к помолвке, которую, однако, пришлось разорвать. Через двадцать лет пара вновь сошлась, вызвав широкий резонанс среди поклонников. Летом 2022 года они наконец поженились, но их счастье продлилось недолго. В августе прошлого года Лопес подала на развод, завершив этот этап своей личной истории.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2018 годы и имеют троих общих детей: 19-летнюю Вайолет, 16-летнюю Серафину и 13-летнего Сэмюэля. Несмотря на официальный развод и прошлые конфликты, они сумели сохранить дружбу и продолжают заботиться о детях вместе. Поклонники пары надеются, что после разрыва с Лопес Аффлек вернется к Гарнер, считая их идеальным дуэтом. В соцсетях активно обсуждают возможность их повторного воссоединения, хотя подтверждения этим слухам пока нет.