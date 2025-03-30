Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес

Шокирующие подробности смерти Кузьмина Тесты Распутина поразила своим внешним видом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Воскресенье 30 марта

06:29Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес 03:24Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение 00:39Ставшая жертвой сглаза Наталья Штурм сильно опухла: Смотреть невозможно 21:25Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей 18:40"Лучшее место для него – тюрьма": Вика Цыганова жестко высказалась об освобождении Михаила Ефремова 15:29Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память 12:41Эпатажный Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление 09:17Режиссер культовой картины хочет снять фильм об Алле Пугачевой 06:13Продажа квартиры Долиной мошенникам обернулась неожиданностью: Вернуть деньги нельзя 03:42Соколовский сообщил о крайне печальном событии: Очень жалко, что так выходит 00:1450-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз 21:30"Достойный парень": вдова Этуша представила своего 22-летнего фаворита 20:06Глава Депкульта Москвы сообщил, какие специальности появятся в школах искусств 17:18Зверев отреагировал на требования сына заплатить ему 25 миллионов за тяжелое детство 16:43Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов? 15:24Обладательница "Грэмми" и "Оскара" Билли Айлиш сняла видео под российский хит "Гламур" 14:03Бородина откровенно рассказала о сделанной пластике: Сейчас бы не решилась 12:36Прилучный нанял усиленную охрану для защиты сына от Муцениеце 11:04Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly 10:26Тимати и его новая любовница ждут ребенка: Знают только самые близкие 06:49Уехавшая в Дубай беременная Заворотнюк в черном одеянии показала округлившийся живот 03:31Катя Лель категорически отказалась идти по стопам Анны Семенович: Не могу! 00:26После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России 21:26Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина 20:20"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске 19:34"Продались за 30 сребреников": сколько Галкину* и другим уехавшим звездам заплатили за предательство России 18:40Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет 17:57Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью 17:07Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне 16:17Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном 14:24Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке 13:32Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас 11:59Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной 10:55Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни 09:54Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака 08:54Дочь умоляет Боню забрать ее из невыносимого окружения: Мама, я ненавижу эту школу 06:41Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным 03:24Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма 00:31Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах 21:55Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру 20:16Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь 19:17После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело 18:53В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам 18:31Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме 17:28Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 16:30Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов 16:21Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов 15:50Жена Петросяна устроила разнос зрителям Большого театра: Неблагодарные! 14:49Москва заняла третью строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов 13:47Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес
1

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись в начале года.

В свежем интервью Бен Аффлек открыто рассказал о своем недавнем расставании с Дженнифер Лопес, которое произошло спустя всего три месяца после официального завершения отношений. Однако вместо ожидаемой драмы и скандалов, актер признался, что истинная причина разрыва оказалась вполне прозаичной. Аффлек пояснил, что они просто разошлись во взглядах на некоторые аспекты совместной жизни, избегая прочих подробностей.

Он решительно опроверг слухи, распространенные в медиа, о том, что разрыв был вызван различиями в отношении к славе и публичности, добавив, что предпочел бы не углубляться в детали, поскольку это касается личного пространства, и ему немного неудобно обсуждать такие темы. Вместе с тем, он косвенно намекнул, что общественное давление и пристальное внимание прессы могли сыграть свою роль, однако прямо подтвердить эту версию отказался.

Во время беседы с журналистами Аффлек также затронул тему своих прошлых отношений с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Он рассказал, что ему чрезвычайно повезло, что рядом есть такой замечательный человек, как Дженнифер Гарнер. Он назвал ее великолепной матерью и выразил радость, что смог сохранить с ней хорошие отношения.

Стоит напомнить, что романтические отношения между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком начались еще в 2001 году. Тогда их страстный роман привел к помолвке, которую, однако, пришлось разорвать. Через двадцать лет пара вновь сошлась, вызвав широкий резонанс среди поклонников. Летом 2022 года они наконец поженились, но их счастье продлилось недолго. В августе прошлого года Лопес подала на развод, завершив этот этап своей личной истории.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2018 годы и имеют троих общих детей: 19-летнюю Вайолет, 16-летнюю Серафину и 13-летнего Сэмюэля. Несмотря на официальный развод и прошлые конфликты, они сумели сохранить дружбу и продолжают заботиться о детях вместе. Поклонники пары надеются, что после разрыва с Лопес Аффлек вернется к Гарнер, считая их идеальным дуэтом. В соцсетях активно обсуждают возможность их повторного воссоединения, хотя подтверждения этим слухам пока нет.

Шоу-бизнес в Telegram

30 марта 2025, 06:29
Бен Аффлек. Фото: Youtube / @GQRussia
GQ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса

По теме

Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес

Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания

Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение

Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение
Принц Гарри в шоке от происходящего вокруг. Герцог Сассекский принял неожиданное решение.

Ставшая жертвой сглаза Наталья Штурм сильно опухла: Смотреть невозможно

Ставшая жертвой сглаза Наталья Штурм сильно опухла: Смотреть невозможно
Наталья Штурм продолжает шокировать подписчиков. Отдыхающая в Макао звезда 90-х Наталья Штурм сильно опухла и списала свое состояние на сглаз.

Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей

Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей
Курбан Омаров обратился за помощью в правоохранительные органы. Известный бизнесмен Курбан Омаров, бывший супруг популярной телеведущей Ксении Бородиной, стал жертвой дерзких мошенников, лишившись крупной суммы денег, превышающей один миллион рублей.

"Лучшее место для него – тюрьма": Вика Цыганова жестко высказалась об освобождении Михаила Ефремова

"Лучшее место для него – тюрьма": Вика Цыганова жестко высказалась об освобождении Михаила Ефремова
Вика Цыганова считает, что Михаилу Ефремову нужно остаться в тюрьме. Певица Вика Цыганова возмутилась досрочным освобождением Михаила Ефремова по УДО.

Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память

Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память
В период обострения Дана Борисова привела в дом двух собак. Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о своем опыте борьбы с серьезным недугом.

Выбор читателей

28/03ПтнЗверев отреагировал на требования сына заплатить ему 25 миллионов за тяжелое детство 28/03Птн"Достойный парень": вдова Этуша представила своего 22-летнего фаворита 29/03СбтОтказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память 29/03СбтПродажа квартиры Долиной мошенникам обернулась неожиданностью: Вернуть деньги нельзя 28/03ПтнУехавшая в Дубай беременная Заворотнюк в черном одеянии показала округлившийся живот 29/03СбтЭпатажный Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление