Ставшая жертвой сглаза Наталья Штурм сильно опухла: Смотреть невозможно

Наталья Штурм продолжает шокировать подписчиков.

Отдыхающая в Макао звезда 90-х Наталья Штурм сильно опухла и списала свое состояние на сглаз. Она поделилась шокирующими фотографиями своего отека в соцсетях, сопровождая их комментарием: "Это сглаз! Смотреть невозможно!"

По словам Натальи, аллергия началась совершенно внезапно: тело начало невыносимо чесаться, а затем опухли руки и горло. Среди возможных причин Наталья предполагает, что виновником мог стать экзотический деликатес из рыбы фугу, который она пробовала незадолго до инцидента, либо последствия недавней липосакции.

К сожалению, это не первый случай проблем со здоровьем у звезды. Ранее, в мае этого года, ей пришлось обратиться к врачам из-за странных образований на животе после пластики. Тогда доктора успокоили певицу, заявив, что угрозы для жизни нет.

Несмотря на ухудшение самочувствия, Наталья продолжает отдыхать в одном из престижных отелей Макао. Она активно ищет советы среди подписчиков-медиков, чтобы справиться с симптомами аллергии. Артистка уверена, что хотя ситуация крайне неприятная, опасности для жизни нет.

Фанаты гадают, что могло послужить причиной — специфичная кухня или последствия операций? Как бы там ни было, Наталья уверяет, что скоро восстановится и вновь займется творчеством.