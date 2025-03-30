Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках

Шокирующие подробности смерти Кузьмина Тесты Распутина поразила своим внешним видом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Воскресенье 30 марта

18:51Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках 15:09Почему Максиму Галкину* грозит изгнание из Европы? 12:27Как не стать копией одинаковых инста див? 09:02Агата Муцениеце накричала на дочь после проигрыша бывшему мужу в суде 06:29Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес 03:24Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение 00:39Ставшая жертвой сглаза Наталья Штурм сильно опухла: Смотреть невозможно 21:25Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей 18:40"Лучшее место для него – тюрьма": Вика Цыганова жестко высказалась об освобождении Михаила Ефремова 15:29Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память 12:41Эпатажный Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление 09:17Режиссер культовой картины хочет снять фильм об Алле Пугачевой 06:13Продажа квартиры Долиной мошенникам обернулась неожиданностью: Вернуть деньги нельзя 03:42Соколовский сообщил о крайне печальном событии: Очень жалко, что так выходит 00:1450-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз 21:30"Достойный парень": вдова Этуша представила своего 22-летнего фаворита 20:06Глава Депкульта Москвы сообщил, какие специальности появятся в школах искусств 17:18Зверев отреагировал на требования сына заплатить ему 25 миллионов за тяжелое детство 16:43Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов? 15:24Обладательница "Грэмми" и "Оскара" Билли Айлиш сняла видео под российский хит "Гламур" 14:03Бородина откровенно рассказала о сделанной пластике: Сейчас бы не решилась 12:36Прилучный нанял усиленную охрану для защиты сына от Муцениеце 11:04Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly 10:26Тимати и его новая любовница ждут ребенка: Знают только самые близкие 06:49Уехавшая в Дубай беременная Заворотнюк в черном одеянии показала округлившийся живот 03:31Катя Лель категорически отказалась идти по стопам Анны Семенович: Не могу! 00:26После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России 21:26Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина 20:20"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске 19:34"Продались за 30 сребреников": сколько Галкину* и другим уехавшим звездам заплатили за предательство России 18:40Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет 17:57Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью 17:07Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне 16:17Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном 14:24Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке 13:32Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас 11:59Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной 10:55Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни 09:54Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака 08:54Дочь умоляет Боню забрать ее из невыносимого окружения: Мама, я ненавижу эту школу 06:41Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным 03:24Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма 00:31Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах 21:55Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру 20:16Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь 19:17После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело 18:53В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам 18:31Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме 17:28Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 16:30Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках

Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках
177

Лолита Милявская высказалась по горячо обсуждаемому поводу.

Лолита Милявская неожиданно поддержала Ксению Бородину и встала на ее сторону в вопросе о мужиках. Как известно, телеведущая является ярой поклонницей турецкого кинематографа и недавно высказалась в Сети по поводу предложения запретить показ сериалов в России. Визит в нашу страну актера Джана Ямана вызвал возмущение некоторых общественных деятелей. Движение "Ветераны России" инициировало предложение запретить показ турецких сериалов, утверждая, что они формируют нереалистичный образ мужчины, что якобы негативно влияет на демографическую ситуацию. Однако Милявская выразила категорическое несогласие с этой точкой зрения.

Певица убеждена, что эти сериалы, наоборот, способствуют увеличению рождаемости. Она пошутила, что женщина во время акта любви с мужчиной может представлять героя из турецкого фильма.

Интерес россиян к турецким сериалам начал расти после выхода "Великолепного века". Затем последовали другие успешные проекты, такие как "Постучись в мою дверь", "Королек — птичка певчая", "Черная любовь" и многие другие, которые стали настоящими хитами среди зрителей.

Один из самых ярких представителей турецкого кинематографа уже несколько раз приезжал в Россию и даже успел сняться в русском фильме, снятом в Татарстане. Актер заявил, что полюбил нашу страну и зрителей и рад приезжать с визитом, потому что ему оказывают теплый прием. Однако мужчины в комментариях к его высказыванию оставили не очень лестные комментарии и порекомендовали оставаться в Турции возле своей красавицы-жены.

Шоу-бизнес в Telegram

30 марта 2025, 18:51
лолита Милявская. Фото: Youtube / @Alla_Shishkina
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери

Милявская сделала заявление о своем провале: Надеюсь, не будет никаких драк
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Почему Максиму Галкину* грозит изгнание из Европы?

Почему Максиму Галкину* грозит изгнание из Европы?
Иноагент Максим Галкин* уехал из России в 2022 году, взяв с собой свою семью. Пользователи Сети, возмущенные действиями артистов, которые, по их мнению, "предали Россию ради денег", выражают уверенность в том, что западные спонсоры рано или поздно перестанут их финансировать.

Как не стать копией одинаковых инста див?

Как не стать копией одинаковых инста див?
“Они же все одинаковые, Наташ!” – именно такими словами из некогда популярного мема можно охарактеризовать девушек с миллионной аудиторией подписчиков в социальных сетях. Instagram стал настоящей витриной для моделей, блогеров и просто красивых людей. Однако, среди множества аккаунтов, выделяются так называемые “инста-дивы”, которые, по сути, представляют собой одну и ту же картинку: пухлые губы, кошачий взгляд, острые скулы и короткий курносый носик. Эти стереотипные черты стали символом современного идеала красоты, однако стандарты в обществе быстро меняются, и сегодня такие лица – скорее моветон. В моде естественность и натуральность! Доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал каких пластических операций следует избегать, чтобы не стать “инстаграмным клоном”. "Прежде всего, откажитесь от погони за "идеальными" пропорциями лица, которые навязывает современная индустрия красоты” – говорит профессор.

Агата Муцениеце накричала на дочь после проигрыша бывшему мужу в суде

Агата Муцениеце накричала на дочь после проигрыша бывшему мужу в суде
Агата Муцениеце опубликовала видео в соцсети. Уже больше года Агата Муцениеце ведет судебные тяжбы с бывшим мужем, предметом которых являются алименты.

Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись в начале года. В свежем интервью Бен Аффлек открыто рассказал о своем недавнем расставании с Дженнифер Лопес, которое произошло спустя всего три месяца после официального завершения отношений.

Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение

Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение
Принц Гарри в шоке от происходящего вокруг. Герцог Сассекский принял неожиданное решение.

Выбор читателей

29/03СбтОтказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память 28/03Птн"Достойный парень": вдова Этуша представила своего 22-летнего фаворита 29/03СбтПродажа квартиры Долиной мошенникам обернулась неожиданностью: Вернуть деньги нельзя 29/03СбтЭпатажный Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление 29/03Сбт50-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз 29/03СбтСоколовский сообщил о крайне печальном событии: Очень жалко, что так выходит