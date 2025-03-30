Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках

Лолита Милявская высказалась по горячо обсуждаемому поводу.

Лолита Милявская неожиданно поддержала Ксению Бородину и встала на ее сторону в вопросе о мужиках. Как известно, телеведущая является ярой поклонницей турецкого кинематографа и недавно высказалась в Сети по поводу предложения запретить показ сериалов в России. Визит в нашу страну актера Джана Ямана вызвал возмущение некоторых общественных деятелей. Движение "Ветераны России" инициировало предложение запретить показ турецких сериалов, утверждая, что они формируют нереалистичный образ мужчины, что якобы негативно влияет на демографическую ситуацию. Однако Милявская выразила категорическое несогласие с этой точкой зрения.

Певица убеждена, что эти сериалы, наоборот, способствуют увеличению рождаемости. Она пошутила, что женщина во время акта любви с мужчиной может представлять героя из турецкого фильма.

Интерес россиян к турецким сериалам начал расти после выхода "Великолепного века". Затем последовали другие успешные проекты, такие как "Постучись в мою дверь", "Королек — птичка певчая", "Черная любовь" и многие другие, которые стали настоящими хитами среди зрителей.

Один из самых ярких представителей турецкого кинематографа уже несколько раз приезжал в Россию и даже успел сняться в русском фильме, снятом в Татарстане. Актер заявил, что полюбил нашу страну и зрителей и рад приезжать с визитом, потому что ему оказывают теплый прием. Однако мужчины в комментариях к его высказыванию оставили не очень лестные комментарии и порекомендовали оставаться в Турции возле своей красавицы-жены.