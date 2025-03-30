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Как не стать копией одинаковых инста див?

Как не стать копией одинаковых инста див?
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

“Они же все одинаковые, Наташ!” – именно такими словами из некогда популярного мема можно охарактеризовать девушек с миллионной аудиторией подписчиков в социальных сетях. Instagram стал настоящей витриной для моделей, блогеров и просто красивых людей. Однако, среди множества аккаунтов, выделяются так называемые “инста-дивы”, которые, по сути, представляют собой одну и ту же картинку: пухлые губы, кошачий взгляд, острые скулы и короткий курносый носик. Эти стереотипные черты стали символом современного идеала красоты, однако стандарты в обществе быстро меняются, и сегодня такие лица – скорее моветон. В моде естественность и натуральность! Доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал каких пластических операций следует избегать, чтобы не стать “инстаграмным клоном”.

"Прежде всего, откажитесь от погони за "идеальными" пропорциями лица, которые навязывает современная индустрия красоты” – говорит профессор. Пухлые губы, достигнутые чрезмерными инъекциями филлеров, часто выглядят неестественно, создавая эффект "утиного клюва"– это грубая ошибка, которая легко портит общее впечатление.

То же самое относится к чрезмерной коррекции скул. Не нужно стремиться к резким, неестественно острым линиям. Легкая коррекция, которая деликатно подчеркнет природные черты – это допустимо, но все должно выглядеть естественно, гармонично, как будто природа сама позаботилась о таких изменениях.

Профессор Алексанян также обращает внимание на опасность погони за, так называемым, "кошачьим взглядом": "Некоторые пациентки просят поднять брови слишком высоко, что приводит к искусственному, неестественному выражению лица. Это может сделать взгляд усталым, а лицо – напряженным". Пластический хирург подчеркивает важность консультации с квалифицированным специалистом, который сможет объективно оценить индивидуальные особенности лица и разработать план коррекции, учитывающий анатомические особенности и пожелания пациентки.

Также хирург предупреждает о потенциальной опасности ринопластики, направленной на создание популярного "инста-носа" – узкого, короткого, со вздёрнутым кончиком: "Форма носа – это очень индивидуальная черта, которая не должна быть подогнана под какой-то шаблон. Неправильно подобранная форма может существенно изменить черты внешности, сделав лицо непропорциональным и неестественным. Вместо того, чтобы стремиться к искусственной "совершенной" форме, лучше сосредоточиться на коррекции тех недостатков, которые действительно беспокоят. Возможно, это будет незначительная коррекция кончика носа или спинки, но результат будет выглядеть гораздо естественнее и гармоничнее".

Ключевой момент – это взаимопонимание между пациентом и врачом, говорит профессор: "Важно, чтобы пациент четко понимал, чего он хочет добиться, а врач мог объективно оценить возможности и ограничения хирургического вмешательства. Часто, вместо радикальных изменений достаточно более щадящих процедур – например, контурной пластики или нитевого лифтинга. Эти процедуры позволяют достичь заметных улучшений, сохраняя при этом естественность и индивидуальность".

Также эксперт настаивает на необходимости реалистичного подхода к планированию пластической операции: "Не стоит ожидать чудес. Пластическая хирургия может значительно улучшить внешний вид, но она не способна превратить вас в кого-то другого. Важно помнить, что красота – это не только внешние параметры, но и уверенность в себе, здоровый образ жизни и внутренняя гармония".

В мире, где социальные сети формируют представления о красоте, важно помнить о своей индивидуальности. Стремление к идеалу, навязанному глянцевыми журналами и инстаграм-профилями, может привести к потере уникальности. Пластическая хирургия должна служить инструментом для улучшения, а не стандартизации. Поэтому прежде чем принимать решение о вмешательстве, стоит хорошо подумать и проконсультироваться с профессионалами, которые смогут помочь подчеркнуть вашу естественную красоту, а не создать очередной штамп.

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30 марта 2025, 12:27
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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