Как не стать копией одинаковых инста див?

"Прежде всего, откажитесь от погони за "идеальными" пропорциями лица, которые навязывает современная индустрия красоты” – говорит профессор. Пухлые губы, достигнутые чрезмерными инъекциями филлеров, часто выглядят неестественно, создавая эффект "утиного клюва"– это грубая ошибка, которая легко портит общее впечатление.
То же самое относится к чрезмерной коррекции скул. Не нужно стремиться к резким, неестественно острым линиям. Легкая коррекция, которая деликатно подчеркнет природные черты – это допустимо, но все должно выглядеть естественно, гармонично, как будто природа сама позаботилась о таких изменениях.
Профессор Алексанян также обращает внимание на опасность погони за, так называемым, "кошачьим взглядом": "Некоторые пациентки просят поднять брови слишком высоко, что приводит к искусственному, неестественному выражению лица. Это может сделать взгляд усталым, а лицо – напряженным". Пластический хирург подчеркивает важность консультации с квалифицированным специалистом, который сможет объективно оценить индивидуальные особенности лица и разработать план коррекции, учитывающий анатомические особенности и пожелания пациентки.
Также хирург предупреждает о потенциальной опасности ринопластики, направленной на создание популярного "инста-носа" – узкого, короткого, со вздёрнутым кончиком: "Форма носа – это очень индивидуальная черта, которая не должна быть подогнана под какой-то шаблон. Неправильно подобранная форма может существенно изменить черты внешности, сделав лицо непропорциональным и неестественным. Вместо того, чтобы стремиться к искусственной "совершенной" форме, лучше сосредоточиться на коррекции тех недостатков, которые действительно беспокоят. Возможно, это будет незначительная коррекция кончика носа или спинки, но результат будет выглядеть гораздо естественнее и гармоничнее".
Ключевой момент – это взаимопонимание между пациентом и врачом, говорит профессор: "Важно, чтобы пациент четко понимал, чего он хочет добиться, а врач мог объективно оценить возможности и ограничения хирургического вмешательства. Часто, вместо радикальных изменений достаточно более щадящих процедур – например, контурной пластики или нитевого лифтинга. Эти процедуры позволяют достичь заметных улучшений, сохраняя при этом естественность и индивидуальность".
Также эксперт настаивает на необходимости реалистичного подхода к планированию пластической операции: "Не стоит ожидать чудес. Пластическая хирургия может значительно улучшить внешний вид, но она не способна превратить вас в кого-то другого. Важно помнить, что красота – это не только внешние параметры, но и уверенность в себе, здоровый образ жизни и внутренняя гармония".
В мире, где социальные сети формируют представления о красоте, важно помнить о своей индивидуальности. Стремление к идеалу, навязанному глянцевыми журналами и инстаграм-профилями, может привести к потере уникальности. Пластическая хирургия должна служить инструментом для улучшения, а не стандартизации. Поэтому прежде чем принимать решение о вмешательстве, стоит хорошо подумать и проконсультироваться с профессионалами, которые смогут помочь подчеркнуть вашу естественную красоту, а не создать очередной штамп.