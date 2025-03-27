Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах

Лариса Гузеева известна своим обаянием и харизмой. Телеведущая продолжает радовать поклонников своими яркими публикациями в социальных сетях.

Однако многие задаются вопросом, как ей удается выглядеть так прекрасно? Неужели звезда прибегает к помощи пластических хирургов или же использует фильтры для своих фотографий? Врач-дерматолог и пластический хирург Мадина Байрамукова поделилась своим мнением о внешности Гузеевой и возможных косметических вмешательствах.

По словам Байрамуковой, Лариса Гузеева всегда была привлекательной женщиной. В юности она действительно входила в список самых красивых актрис России, что не удивительно. Однако с течением времени наблюдаются заметные изменения в ее внешности, которые могут быть связаны с различными факторами. Хирург отметила, что у Гузеевой бывают периоды, когда она выглядит значительно моложе своих лет, а затем появляются моменты, когда возраст становится более заметным. Это может указывать на нерегулярный уход за собой и использование косметических процедур.

Байрамукова также подчеркнула, что колебания веса могут негативно сказываться на внешности. Лариса Гузеева не раз сталкивалась с изменениями в весе, и это может влиять на состояние кожи и общий вид. По мнению эксперта, сочетание этих факторов может быть причиной периодических изменений в ее внешнем облике.

Что касается возможных хирургических вмешательств, Мадина уверена, что Гузеева обращалась к услугам пластического хирурга. Она предположила, что у актрисы могла быть выполнена глубокая SMAS-подтяжка лица и блефаропластика. Эти процедуры могли быть проведены некоторое время назад, так как сейчас, по мнению специалиста, уже наблюдаются показания для повторного вмешательства.