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Пятница 28 марта

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Уехавшая в Дубай беременная Заворотнюк в черном одеянии показала округлившийся живот

Уехавшая в Дубай беременная Заворотнюк в черном одеянии показала округлившийся живот
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В преддверии радостного события 29-летняя Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками трогательными кадрами, на которых она показала свой округлившийся живот.

В настоящее время Анна находится в солнечном Дубае, где она планирует родить своего первенца. Выбор места для родов стал темой обсуждения среди ее поклонников. Юзеры сошлись во мнении, что такой шаг связан с желанием обеспечить комфорт и безопасность в этот важный период.

Для фотосессии Анна выбрала стильный наряд: длинное черное платье, которое подчеркнуло ее фигуру, и кожаную куртку, добавляющую образу нотку дерзости.

Анна Заворотнюк. Кадр: соцсети

"Это платье очень красивое и элегантное, выполнено из суперкомфортной ткани. Черный цвет действительно имеет то удивительное свойство, что не всегда видно округлившийся животик. Только если я повернусь в бок, всем становится ясно, что я на девятом месяце", — рассказала дочь покойной Анастасии Заворотнюк о своем выборе.

Несмотря на то, что Анна охотно делится моментами своей жизни, пол ребенка остается загадкой для ее поклонников. Она решила не разглашать эту информацию, и это все больше подогревает интерес к предстоящему событию.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась своими ощущениями и состоянием здоровья на данном этапе беременности. По ее словам, в целом все идет хорошо, хотя она заметила, что у нее стало меньше энергии. "Тяжело долго ходить, надо присесть, отдохнуть", — призналась она.

Шоу-бизнес в Telegram

28 марта 2025, 06:49
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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