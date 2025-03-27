Максим Галкин* покинул Россию вместе с Аллой Пугачевой в 2022 году.

Актер и телеведущий Оскар Кучера сделал заявление в своем Telegram-канале, сообщив, что "сливкам" отечественного шоу-бизнеса, в частности Максиму Галкину* (включен в список иноагентов Минюстом РФ), поступали предложения о щедром вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за переезд из России и развертывание антироссийской пропаганды.

Оскар Кучера рассказал о своей встрече в 2022 году, после начала специальной военной операции, с приятелем, занимающим высокий пост в правительственных структурах. По словам Кучеры, этот чиновник поделился информацией о предложениях, которые получали некоторые видные деятели, покинуть Россию в обмен на существенное денежное вознаграждение.

Шоумен рассказал, что его шокировало поведение Галкина* и ему подобных. Вначале актер с трудом поверил в возможность огромных выплат звездам. Тем не менее, спустя два с половиной года, он вспомнил об этом разговоре, когда президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение о ликвидации агентства USAID.

"Оказывается, все эти "звезды" понауехавшие просто-напросто продались. За 30 сребреников", – подчеркнул Кучера.

Кучера предполагает, что артисты, оставившие Россию, такие как Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом Минюстом РФ), Дмитрий Назаров* (признан иностранным агентом Минюстом РФ) и Артур Смольянинов* (признан иностранным агентом Минюстом РФ), совершили ошибочный выбор и в скором времени останутся без средств к существованию. В то же время, актер выразил уверенность, что Максим Галкин*, благодаря своему таланту, сумеет найти новые способы заработка.

"На что они теперь жить будут? Лавочка-то закрылась", – задается вопросом Кучера.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале высказал предположение о наличии связи между певицей Аллой Пугачевой, а также ее мужем Максимом Галкиным* и иностранными спецслужбами. Он также обратился в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой инициировать проверку деятельности певицы в связи с полученными сведениями о подготовке покушения на его жизнь.

*признан в России иностранным агентом.