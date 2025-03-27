Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина

Кузьмин был госпитализирован из Адлера. Врачи два раза заводили ему сердце, в третий раз – не удалось.

Трагическая новость потрясла мир музыки: 24 марта ушел из жизни Александр Кузьмин, бывший участник легендарного состава группы "Динамик". Ему было 63 года. О смерти брата сообщил Владимир Кузьмин, выразив глубокую скорбь.

Последние годы жизни Александра были омрачены борьбой с алкогольной зависимостью. Незадолго до кончины он обратился к брату за помощью, попросив денег на лечение. Владимир выделил ему 100 тысяч рублей на реабилитацию, однако Александр потратил их на поездку в Сочи, где проживал в отеле, оплаченном его супругой Натальей Кузьминой (Васиной). Вдова призналась, что отчаянно пыталась помочь мужу справиться с пагубной привычкой.

За два дня до трагедии Александр покинул отель, оставив свою собаку Блинчика администратору, и исчез. Наталья безуспешно пыталась связаться с ним.

Она рассказала, что мужа госпитализировали из Адлера. Наталья узнала о смерти мужа в поезде, возвращаясь в Москву после безуспешных поисков. Ей сообщили, что у Александра остановилось сердце.

Появились шокирующие подробности смерти музыканта. По словам вдовы, вскрытие выявило не только сахарный диабет, но и опухоль головного мозга, о которой никто не знал. Причиной смерти стали алкогольная кардиомиопатия, отек мозга и легких, а также цирроз печени. В вещах Александра был найден инсулин, который он, возможно, не успел ввести.

Прощание с Александром Кузьминым состоится 29 марта в московской ЦКБ No1. Панихида будет открытой для всех поклонников. Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина оказали Наталье финансовую поддержку в организации похорон. Вдова выразила им благодарность и отметила, что Владимир тяжело переживает утрату брата.

