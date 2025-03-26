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Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов

Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов
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Владимир Этуш умер в 2019 году.

После многолетнего расследования, Следственный комитет официально прекратил дело о загадочном исчезновении 28 миллионов рублей, принадлежавших легендарному советскому и российскому актеру Владимиру Этушу. Бывший руководитель Национального банка Абхазии, Даур Барганджия, изначально подозреваемый в организации сложной схемы по выводу средств со счетов артиста, был полностью оправдан. Следствие, изучив все обстоятельства дела, пришло к выводу об отсутствии в действиях Барганджии состава преступления, не обнаружив доказательств его причастности к присвоению средств.

Решение суда о прекращении преследования и полной реабилитации Барганджии, вступило в законную силу уже после трагической кончины 96-летнего Владимира Этуша в 2019 году, подчеркивая затяжной характер судебного процесса. Сразу же после закрытия дела, с Даура Барганджии была снята мера пресечения в виде подписки о невыезде, действовавшая на протяжении всего следствия.

Необходимо напомнить, что за год до этого финала, вдова Владимира Этуша, Елена, предприняла попытку защитить честь и память мужа в гражданском суде. Она подала иск на один миллион рублей к телеканалу "ТВ Центр" и журналисту Денису Сорокину, обвиняя их в нанесении морального вреда. Иск был связан с публикацией ряда передач и статей, по мнению вдовы, недостоверно и предвзято освещавших обстоятельства дела о хищении и порочивших имя Владимира Этуша.

Таким образом, громкий финансовый скандал, разгоревшийся вокруг имени любимого миллионами артиста несколько лет назад и приковавший к себе внимание общественности завершился и формально закрыт следствием. Однако, оставил множество вопросов. Несмотря на оправдательный вердикт, так и не ясно, что же все-таки произошло с крупной суммой денег, принадлежавшей Владимиру Этушу, и куда именно исчезли миллионы, остается открытым и не дает покоя ни близким актера, ни его поклонникам.

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2025, 16:21
Владимир Этуш. Фото: Youtube / @ArtistMediaChannel

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