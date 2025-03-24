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Понедельник 24 марта

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Сергей Лазарев рассказал о своем горе: Я так много никогда не плакал

Сергей Лазарев рассказал о своем горе: Я так много никогда не плакал
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Сергей Лазарев пережил личную трагедию.

Певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками личной трагедией. В своем блоге артист вспомнил о гибели старшего брата Павла, произошедшей десять лет назад. Исполнитель хита "Это все она" рассказал о своем горе и том, как узнал о смерти брата, находясь на гастролях, и признался, что ранее никогда не испытывал столь сильных эмоций. Он добавил, что новость о кончине Павла застала его в пути, когда он направлялся на очередные выступления. Сергей подчеркнул, что потеря стала для него серьезным испытанием, и даже спустя годы он не может удержаться от слез, вспоминая об ушедшем родственнике.

"Я так много никогда не плакал", – написал Лазарев в соцсети.

Исполнитель отметил, что в день годовщины трагедии он посетил могилу брата. Он добавил, что после смерти Павла понял, насколько важно перестать переживать из-за чужого мнения — ведь все это временно и несущественно.

Сергей Лазарев также признал, что в последние годы их отношения с братом не были близкими. Он сожалеет, что они не сумели восстановить прежнюю связь, хотя надеялся, что юношеский максимализм уйдет, и они смогут вернуться к детским отношениям. С горечью певец констатировал, что этот шанс остался нереализованным, и теперь ему остается лишь горько плакать из-за упущенного времени.

Напомним, что в 2015 году Павел Лазарев попал в ДТП, получив серьезные травмы, включая сотрясение мозга, перелом носа и ушиб плеча. Несмотря на рекомендации врачей, мужчина отказался от госпитализации. Спустя несколько дней состояние Павла ухудшилось, и он обратился за медицинской помощью, однако спасти его уже не удалось. Врачи обнаружили обширное кровотечение и сепсис, приведшие к его смерти 23 марта 2015 года.

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24 марта 2025, 16:54
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