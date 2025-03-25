У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД

Марат Башаров в очередной раз попал в центр внимания из-за поведения на дороге.

Сообщается, что за последние три года он накопил более 800 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Журналисты выяснили, что с января 2022 года по март 2025 года артист получил 827 штрафов на общую сумму 613 тысяч рублей. В прошлом году количество нарушений составило 386, и, несмотря на это, все взыскания были погашены.

Основная часть штрафов связана с превышением скорости — 731 случай. Кроме того, Башаров 69 раз игнорировал дорожные знаки и разметку, 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет.

Интересно, что это не первый инцидент в карьере актера, связанный с нарушением ПДД. В 2012 году он уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Тогда его поймали на улице с содержанием алкоголя в крови 0,2 промилле, что привело к серьезным последствиям — прав лишили на год и восемь месяцев.

В социальных сетях реакция на новости о штрафах Башарова была бурной. Пользователи высказали недовольство тем, что артист не делает выводов из своих ошибок и продолжает представлять угрозу как для себя, так и для других участников дорожного движения. Многие уверены, что такое ощущение безнаказанности может привести к серьезным последствиям.