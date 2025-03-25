В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной

В Москве прощаются с Народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.

Изначально планировалось, что гражданская панихида по актрисе пройдет в театре Российской Армии, где она служила с 1964 года. Но потом по воле родных прощание перенесли в Храм Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах что в Нововаганьковском переулке столицы. Его построили в 1775 году, расшили в 1860-м, перестроили в 1902-м, разграбили в начале 20-х, а потом открыли там клуб Павлика Морозова. А начале "нулевых" в церкви возобновили службы.

Лариса Голубкина, как рассказал настоятель храма, была его прихожанкой этого, часто тут причащалась и исповедовалась.

В январе этого года тут отпевали Евгению Добровольскую. В феврале прощались с Олегом Стриженовым. В марте – с Ларисой Голубкиной.

Правда, звезды проигнорировали прощание – у гроба появились лишь Андрей Малахов, Людмила Максакова, Александр и Екатерина Стриженова...

Напомним, звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно. Голубкина перед смертью не ела, не пила и не вставала, похудев до 30 килограммов. Из-за болезни Паркинсона и нарушения работы мозга она ослепла и оглохла.