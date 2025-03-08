Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине

8 марта – отличная возможность вспомнить о выдающихся женских образах в советском кино.

Сильные героини, которые вдохновляют нас своим мужеством и решимостью, навсегда останутся в нашей памяти. Эти женщины не просто персонажи — они являются символами любви и стойкости.

Предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните этих удивительных женщин. Вопросы помогут вам вспомнить фильмы, которые стали классикой и которые мы смотрим с замиранием сердца.

1. Вспомните, какое название носит фильм, где снялась эта милая брюнетка?

А) "У тихой пристани"

Б) "Как стать счастливым"

В) "Мой ласковый и нежный зверь"

2. В каком фильме главную героиню Шурочку сыграла Лариса Голубкина?

А) "Гусарская баллада"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Девчата"

3. Откуда эта девочка?

А) "Июльский дождь"

Б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

В) "Чудотворная"

4. В каком фильме главной героиней была юная повариха Тося Кислицына?

А) "Звонят, откройте дверь"

Б) "Алешкина любовь"

В) "Девчата"

5. Из какого известного фильма эта синеглазая незнакомка Люба?

А) "Дело было в Пенькове"

Б) "Калина красная"

В) "Семь нянек"

6. В каком советском фильме главную героиню Катю Иванову пытается найти молодой строитель Паша Гусаров?

А) "Девушка без адреса"

Б) "Стряпуха"

В) "Родня"

Правильные ответы:

1. — В) "Мой ласковый и нежный зверь"

2. — А) "Гусарская баллада"

3. — Б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

4. — В) "Девчата"

5. — Б) "Калина красная"

6. — А) "Девушка без адреса"