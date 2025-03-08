Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине

Алсу шокировала адвоката своим поступком Тесты Шаляпин отобрал у детей самое дорогое Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткойВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артистаОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Лента новостей

Суббота 8 марта

10:17Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине 06:09Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу" 03:17Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 01:50"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере 01:15"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой норов в Кремле 00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается 18:30Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце 17:56Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта 16:39Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране 15:47Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 14:48Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале 13:45Скончался создатель передачи "Человек и закон" 13:23"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку 13:07Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал 12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения 17:08В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 16:33Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева 15:47Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор 15:08"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой 14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине

Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине
196

8 марта – отличная возможность вспомнить о выдающихся женских образах в советском кино.

Сильные героини, которые вдохновляют нас своим мужеством и решимостью, навсегда останутся в нашей памяти. Эти женщины не просто персонажи — они являются символами любви и стойкости.

Предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните этих удивительных женщин. Вопросы помогут вам вспомнить фильмы, которые стали классикой и которые мы смотрим с замиранием сердца.

1. Вспомните, какое название носит фильм, где снялась эта милая брюнетка?

А) "У тихой пристани"

Б) "Как стать счастливым"

В) "Мой ласковый и нежный зверь"

2. В каком фильме главную героиню Шурочку сыграла Лариса Голубкина?

А) "Гусарская баллада"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Девчата"

3. Откуда эта девочка?

А) "Июльский дождь"

Б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

В) "Чудотворная"

4. В каком фильме главной героиней была юная повариха Тося Кислицына?

А) "Звонят, откройте дверь"

Б) "Алешкина любовь"

В) "Девчата"

5. Из какого известного фильма эта синеглазая незнакомка Люба?

А) "Дело было в Пенькове"

Б) "Калина красная"

В) "Семь нянек"

6. В каком советском фильме главную героиню Катю Иванову пытается найти молодой строитель Паша Гусаров?

А) "Девушка без адреса"

Б) "Стряпуха"

В) "Родня"

Правильные ответы:

1. — В) "Мой ласковый и нежный зверь"

2. — А) "Гусарская баллада"

3. — Б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

4. — В) "Девчата"

5. — Б) "Калина красная"

6. — А) "Девушка без адреса"

Шоу-бизнес в Telegram

8 марта 2025, 10:17
Кадр из фильма "Ищите женщину" (1982) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Скончался создатель передачи "Человек и закон"

Скончался создатель передачи "Человек и закон"
Вахтанг Микеладзе выпустил более 2500 фильмов. 6 марта на 89-м году жизни скончался известный режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, сообщает Клео.

В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова

В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова
Юра Борисов был номинирован на "Оскар". В Москве местные таксисты организовали трогательный и креативный флеш-моб в честь российского актера Юрия Борисова, который был номинирован на престижную кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Тяжелое детство, зависимость и ненависть к самой себе: обнародован личный дневник Деми Мур

Тяжелое детство, зависимость и ненависть к самой себе: обнародован личный дневник Деми Мур
Откровения Деми Мур случайно попали в руки постороннему человеку. На протяжении долгих лет номинантка на премию "Оскар" вела искренний личный дневник, где описывала самые тяжелые моменты своей жизни и различные трудности.

Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате

Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате
Режиссеры СССР не только создавали шедевры, но и оставили после себя множество остроумных и глубоких высказываний. Предлагаем вам угадать, кто из знаменитых мастеров кино мог произнести ту или иную фразу. 1.

Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница"

Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница"
Этот тест по фильму "Кавказская пленница" оживит в памяти любимые эпизоды. ВОПРОСЫ 1.

Выбор читателей

07/03ПтнВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 07/03ПтнТотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 06/03ЧтвАлчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 08/03СбтПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 06/03ЧтвВ министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 06/03ЧтвНеожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева