Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери

Ева, единственная дочь Лолиты Милявской, живет с бабушкой в Болгарии. 3 ноября ей исполнится 27 лет. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей про наследницу.

По словам Лолиты, с Евой у нее сложились очень доверительные отношения – дочь может задавать любые вопросы.

"Но делает это очень тактично, причем явно найдя заранее ответы в Интернете, но ей интересно, что скажу именно я, - говорит Лолита. – Обсуждаем мы и вопросы полового воспитания – я называю вещи не вульгарно, а так, как это описано в образовательных книжках, и объясняю ей какие-то процессы, например, про гормональный фон".

Рассказала певица и о музыкальных вкусах наследницы. "Когда ребенок был маленький, ей ставили Чайковского, Моцарта, The Beatles. Поэтому она сегодня не очень любит попсу, предпочитая песни со смыслом, – улыбается Лолита. – Удивляется, что на концертах до сих пор я пою "Титаник". Ей самой больше всего нравится шансон, который дает возможность проявлять актерские навыки. И я эту ее любовь к шансону только поддерживаю, потому что Ева не просто им увлекается, а изучает истории жизни артистов, глубоко погружаясь в даты и факты".

Напомним, Ева Милявская училась на филологическом факультет, изучала три иностранных языка – польский, английский, немецкий. А еще у нее страсть к цирку. "Она о нем знает абсолютно все!" – заверила Лолита Милявская. Певица уверена, что будущем видит дочь хорошим журналистом или историком международного цирка.