Анастасия Волочкова благословила брак дочери.

Предстоящее бракосочетание дочери Анастасии Волочковой оказалось в центре внимания общественности, в первую очередь, из-за скандальных слухов, окружающих торжество. Родители будущего жениха, по некоторым данным, отказались присутствовать на свадьбе, при этом причины разногласий в семье остаются тайной.

Единственным источником информации о происходящем является сама Анастасия Волочкова. Ее 19-летняя наследница планирует пышное, поистине царское празднование в особняке в центре Санкт-Петербурга, назначенное на 26 апреля.

Избранником Ариадны Волочковой стал 23-летний Никита Григорян, который, по словам дочери экс-примы Большого театра, занимается бизнесом в сфере строительства. Подчеркивается, что жених вырос в обычной семье и не является публичной персоной.

Как рассказала Ариадна, с Никитой Григоряном она познакомилась почти год назад. По ее словам, встреча с будущим мужем стала ответом на ее молитвы. Девушка регулярно посещала церковь, прося Бога послать ей достойного спутника жизни. Судьбоносная встреча произошла в джаз-клубе во время концерта. Молодые люди сразу почувствовали взаимную симпатию, а первое свидание убедило их в родстве душ. Предложение руки и сердца последовало спустя всего три месяца после начала отношений.

Однако, несмотря на образ успешного бизнесмена, за плечами Григоряна, по данным СМИ, два неудачных бизнес-проекта. Таким образом, избранник дочери Волочковой оказался злостным должником. Никита Григорян понес немалые убытки и прекратил предпринимательскую деятельность в 2023 году.

В начале 2024 года он обращался к сервисам быстрых займов, пытаясь получить в долг 15 тысяч рублей. Также, по данным сайта судебных приставов, Никита имеет неоплаченный штраф ГИБДД, сумма которого не указана, а также налоговую задолженность в размере 17 773 рублей.

Несмотря на все противоречия и финансовые трудности будущего зятя, балерина Анастасия Волочкова дала свое благословение на этот брак, подчеркнув, что для нее главное – счастье дочери.

