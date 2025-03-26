Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля

Ефремов выходит на свободу по УДО Тесты Почему уволили сиделку покойного Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Среда 26 марта

13:47Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 13:13Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля 12:01Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости 10:51"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками 10:26На mos.ru начали показывать Тити онлайн 09:53Готовящемуся выйти на свободу Ефремову предрекли блистательную карьеру в кино 08:51Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 06:47Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына 03:19"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл 00:22Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова 20:57Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены 20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию 12:29Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников 12:1137-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом 11:59В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 11:07Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете 10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 08:45У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД 06:28Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить 03:42Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы 00:17Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других? 23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье 18:20Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова 16:54Сергей Лазарев поделился своим горем с публикой: Я так много никогда не плакал 16:34Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком 15:25Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу 14:09Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО 13:52Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни 13:52Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 13:37Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов 12:15"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами 12:09Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу 10:57Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов 09:25Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля
119

Москва – это праздник каждый день. Театры, выставки, концерты – хочется успеть везде. Подборка "Дни.ру" позволит вам выбрать самое лучшее!

ФЕСТИВАЛЬ

"Книжный атлас. Путеводитель по миру фантазий"

В дни фестиваля в атриуме второго этажа "Москвариума" пройдет книжная ярмарка и будет организована уютная читальня, а также творческая площадка с мастер-классами по созданию иллюстраций, лепке и составлению коллажей. Также запланирована насыщенная программа – шоу мыльных пузырей, авторские чтения и "Книжный квест". Участников будут ждать различные загадки и ребусы, а победители получат подарки.

29 и 30 марта, "Москвариум".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Заблудшие"

Это проект на стыке театрального искусства, роскошных декораций и ивент-индустрии, где история разворачивается прямо перед глазами зрителя. Вас ждет прогулка по одной из самых известных сталинских высоток. Главный герой — архитектор здания Леонид Поляков – обещает рассказать о тайнах, которые хранит современная гостиница. История оживет на ваших глазах: вы встретитесь с министром культуры советских времен Екатериной Фурцевой, узнаете тайны дочери Брежнева и сможете полюбоваться роскошными интерьерами в стиле 1950-х годов, расписными потолками и мебелью из ценных пород дерева.

Каждую субботу, гостиница "Хилтон-Ленинградская".

Фото: пресс-служба

"Свободная любовь"

Эта комедия по пьесе американского драматурга, номинанта премии "Оскар" Леонарда Герша заставит задуматься о том, что ценнее, любовь или независимость? А еще о том, какой выбор будет верным – сделанный глазами или сердцем?.. Слепой парень по имени Дон, покинувший родной дом ради вольной жизни музыканта, и эксцентричная актриса Джил оказываются случайными соседями в съемной квартире. Она – легкомысленная максималистка, он – несмотря на слепоту, готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между ними развиваются столь стремительно, что буквально за несколько часов они переживают бурный роман – со встречами и расставаниями, ревностью и страстью.

29 марта, La’Театр (ул. Хамовнический вал, 34).

Фото: пресс-служба

"Лига волшебников"

Вас ждет самое удивительное шоу России, в котором сочетаются волшебство, юмор и музыка. Таинственный мир чудес познакомит вас со всей палитрой жанра фокусов от ловкости рук манипуляторов до невероятной иллюзии левитации человека на сцене. Спешите увидеть необъяснимые трюки, прикоснуться к очаровательному миру тайн и поддаться флеру обаяния мастерства лучших иллюзионистов России. Артисты шоу "Лига волшебников"– желанные специальные гости на телешоу, международных магических конференциях и лучших театральных площадках.

9 апреля, "Театр на Трубной".

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Свет свети светло"

В экспозицию вошли работы Сюгира Булуктаева из новой серии цикла, посвященного ключевому для калмыцкой культуры образу коня. В традиционных песнях, эпосах, обрядовой поэзии и сказках Калмыкии ему было отведено важнейшее место. Часто конь выступал как верный и преданный спутник, обладал уникальными способностями, недоступными другим существам. В своих работах Сюгир продолжает эту традицию, трансформируя и адаптируя ее в актуальных визуальных приемах.

С 27 марта до 9 мая, SISTEMA GALLERY.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Интермузей"

При поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы пройдет Международный фестиваль "Интермузей". Тема этого года — "Музей — лаборатория наследия" — представляет музеи как место встречи традиций и современных технологий, где культурное наследие становится основой для творчества, образования и вдохновения. Деловая программа форума будет состоять из трех блоков: профессиональных дискуссий, образовательного модуля и отраслевых конференций — всего пройдет около 100 событий. Спикерами фестиваля станут более 250 экспертов от ведущих культурных институций. Все мероприятия открытые и бесплатные. Регистрация доступна на официальном сайте события.

С 21 по 24 мая.

Фото: Дни.ру

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2025, 13:13
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год

Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год
Как получить бронзовый оттенок кожи? Об этом рассказала Юлианна Винер – бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City;, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше. Медийные личности много времени уделяют уходу за кожей, так как знают, что тон кожи может либо подчеркнуть достоинства внешности, либо выделить недостатки.

Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли?

Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли?
Что же такое "Самооценка", которой всегда недостаточно и которую все время надо повышать? На этот вопрос подробно ответила психолог Гульнара Пономарева. Самооценка – это субъективная оценка человеком самого себя - так говорится в справочниках.

Психология отношений в паре: как выстроить прочную связь и решать конфликтные ситуации

Психология отношений в паре: как выстроить прочную связь и решать конфликтные ситуации
Отношения в паре – это сложный и многогранный процесс, словно танец, в котором каждый партнер ищет идеальный ритм, подстраиваясь под движения другого. О том, как правильно их выстроить, рассказала практикующий психолог, ЕМДР-терапевт, эксперт по работе с зависимыми созависимыми формами поведения Елена Дрелих. Отношения в паре — это сложный и многогранный процесс, словно танец, в котором каждый партнер ищет идеальный ритм, подстраиваясь под движения другого.

Главное модное событие весны: Московская неделя моды

Главное модное событие весны: Московская неделя моды
На днях в Манеже стартовала Московская неделя моды – уже успели пройти 30 показов дизайнеров из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Лыткарино, Омска, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ, а также из 4 стран: Армении, ЮАР, Индонезии и Китая. В первых рядах модных шоу российских и зарубежных дизайнеров блистали известные актеры и телеведущие, журналисты глянцевых и новостных изданий, инфлюенсеры, байеры, стилисты.

Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны

Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны
С 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет четвертая Московская неделя моды, которая обещает стать ярким событием для всех любителей моды и дизайна. Это мероприятие объединит талантливых дизайнеров со всей страны, предоставляя им платформу для демонстрации своих коллекций и обмена опытом.

Выбор читателей

25/03Втр"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 25/03Втр"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 25/03ВтрЮрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 25/03ВтрВ гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 24/03ПндОлег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 24/03ПндОб уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда