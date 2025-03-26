Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля

Москва – это праздник каждый день. Театры, выставки, концерты – хочется успеть везде. Подборка "Дни.ру" позволит вам выбрать самое лучшее!

ФЕСТИВАЛЬ

"Книжный атлас. Путеводитель по миру фантазий"

В дни фестиваля в атриуме второго этажа "Москвариума" пройдет книжная ярмарка и будет организована уютная читальня, а также творческая площадка с мастер-классами по созданию иллюстраций, лепке и составлению коллажей. Также запланирована насыщенная программа – шоу мыльных пузырей, авторские чтения и "Книжный квест". Участников будут ждать различные загадки и ребусы, а победители получат подарки.

29 и 30 марта, "Москвариум".

ТЕАТР

"Заблудшие"

Это проект на стыке театрального искусства, роскошных декораций и ивент-индустрии, где история разворачивается прямо перед глазами зрителя. Вас ждет прогулка по одной из самых известных сталинских высоток. Главный герой — архитектор здания Леонид Поляков – обещает рассказать о тайнах, которые хранит современная гостиница. История оживет на ваших глазах: вы встретитесь с министром культуры советских времен Екатериной Фурцевой, узнаете тайны дочери Брежнева и сможете полюбоваться роскошными интерьерами в стиле 1950-х годов, расписными потолками и мебелью из ценных пород дерева.

Каждую субботу, гостиница "Хилтон-Ленинградская".

"Свободная любовь"

Эта комедия по пьесе американского драматурга, номинанта премии "Оскар" Леонарда Герша заставит задуматься о том, что ценнее, любовь или независимость? А еще о том, какой выбор будет верным – сделанный глазами или сердцем?.. Слепой парень по имени Дон, покинувший родной дом ради вольной жизни музыканта, и эксцентричная актриса Джил оказываются случайными соседями в съемной квартире. Она – легкомысленная максималистка, он – несмотря на слепоту, готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между ними развиваются столь стремительно, что буквально за несколько часов они переживают бурный роман – со встречами и расставаниями, ревностью и страстью.

29 марта, La’Театр (ул. Хамовнический вал, 34).

"Лига волшебников"

Вас ждет самое удивительное шоу России, в котором сочетаются волшебство, юмор и музыка. Таинственный мир чудес познакомит вас со всей палитрой жанра фокусов от ловкости рук манипуляторов до невероятной иллюзии левитации человека на сцене. Спешите увидеть необъяснимые трюки, прикоснуться к очаровательному миру тайн и поддаться флеру обаяния мастерства лучших иллюзионистов России. Артисты шоу "Лига волшебников"– желанные специальные гости на телешоу, международных магических конференциях и лучших театральных площадках.

9 апреля, "Театр на Трубной".

ВЫСТАВКА

"Свет свети светло"

В экспозицию вошли работы Сюгира Булуктаева из новой серии цикла, посвященного ключевому для калмыцкой культуры образу коня. В традиционных песнях, эпосах, обрядовой поэзии и сказках Калмыкии ему было отведено важнейшее место. Часто конь выступал как верный и преданный спутник, обладал уникальными способностями, недоступными другим существам. В своих работах Сюгир продолжает эту традицию, трансформируя и адаптируя ее в актуальных визуальных приемах.

С 27 марта до 9 мая, SISTEMA GALLERY.

СКОРО

"Интермузей"

При поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы пройдет Международный фестиваль "Интермузей". Тема этого года — "Музей — лаборатория наследия" — представляет музеи как место встречи традиций и современных технологий, где культурное наследие становится основой для творчества, образования и вдохновения. Деловая программа форума будет состоять из трех блоков: профессиональных дискуссий, образовательного модуля и отраслевых конференций — всего пройдет около 100 событий. Спикерами фестиваля станут более 250 экспертов от ведущих культурных институций. Все мероприятия открытые и бесплатные. Регистрация доступна на официальном сайте события.

С 21 по 24 мая.