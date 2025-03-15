Главное модное событие весны: Московская неделя моды

На днях в Манеже стартовала Московская неделя моды – уже успели пройти 30 показов дизайнеров из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Лыткарино, Омска, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ, а также из 4 стран: Армении, ЮАР, Индонезии и Китая.

В первых рядах модных шоу российских и зарубежных дизайнеров блистали известные актеры и телеведущие, журналисты глянцевых и новостных изданий, инфлюенсеры, байеры, стилисты. Модные шоу посетили Яна Рудковская, художник Павел Пепперштейн, певица Нюша, актер Слава Копейкин, стилисты Миша и Китти, актрисы Олеся Судзиловская и Наталья Бочкарева, фигуристка Камилу Валиеву и многие другие.

Неудивительно, что узнаваемые лица можно было увидеть и на подиуме, ведь звездные модели зачастую привлекают к себе внимание не меньше, чем коллекции самих дизайнеров. Так, в первый день Московский недели моды бренд Vereja представляли на подиуме Ксения Собчак, ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах, основательница популярного концепт-стора Ольга Карпуть, телеведущая и блогер Юлия Коваль, а закрывала показ Мария Миногарова, блогер, модель и ведущая YouTube-шоу «Позавчерашние новости».

А вчера на показах Ermilov (Ermi) и Ante Kovac был замечен самый обсуждаемый американский шахматист, гроссмейстер Ханс Ниманн. Он впервые посетил Московскую неделю моды и ушел не с пустыми руками: он увез с собой эксклюзивное ожерелье от бренда «На цацках» и шелковую сумку от бренда Two eagles из Ивантеевки

Расскажем о самых запоминающихся показах двух дней Московской недели моды и про дизайнеров, на которых советуем обратить особое внимание.

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) (Москва)

Будущее нашей моды за молодежью, поэтому Московскую неделю моды открыл показ студентов Московского художественно-промышленного института (МХПИ) под названием «Круизная коллекция Маргариты». Особого внимания заслуживают образы в виде классических египетских хитонов, замиксованные с явными атрибутами из наших дней: наушниками в виде скарабеев, кеды с изображением «глаз Ра», классические песочные силуэты, а еще широкополые плетеные шляпы. Эти шляпы выступили в качестве акцентных аксессуаров образов, так же как и крупные пряжки на ремнях, надетых поверх множества изделий. Также в коллекции преобладали объемные прозрачные палантины, пальто и платья.

Loom Weaving (Армения)

Миссия армянского бренда Loom Weaving – возрождение традиционных ремесел Армении. Концепция представленной коллекции выстроена на техниках плетения и вязания: уютные кардиганы крупной вязки, кейпы из шерсти, украшенные ручной вышивкой, обилие изделий с бахромой как в длине макси и миди, так и мини. При этом теплые материалы соединяются с подчеркнуто легкими и струящимися, например, шифоном. Объемные сумки в качестве акцентов притягивают внимание, как и платья с открытой спиной – нельзя не согласиться, что такой прием выглядит женственно и притягательно.

Addicted_to… (Москва)

Бренд Addicted_to... представил коллекцию, которая воплотила в себе все то, чем так славится эта марка, – удачный симбиоз стиля и качеств в тандеме с натуральными тканями. В основу коллекции легли текстура и форма материалов. Ткани, используемые в коллекции, лучше всего раскрываются в динамике – блестящие и плотные материалы смотрелись эффектно в сочетании с легкой и прозрачной органзой. А гипертрофированный объем перьев и искусственного меха подчеркивал невесомость почти неосязаемого натурального шелка.

Abzaeva (Улан-Удэ)

Раскрывает тему модернизированного этноса бренд Abzaeva из Улан-Удэ. Надежда Абзаева, главный дизайнер модного дома, чтит традиции и культурный код Бурятии, представляя локальную идентичность в современном прочтении. Основной особенностью коллекции стала фактура: она образовывалась и за счет контрастных нашивок, и длинных завязок, и хаотичной шнуровки, а также благодаря драпировке. Именно игра с фактурой создавала ощущение многослойности, даже если мы видим только одно изделие. Дух колоритной Бурятии особенно передают рукава О-силуэта и приглушенная палитра: черный, пепельный, темно-голубой, бирюзовый, сапфировый стали ключевыми оттенками в коллекции.

Vereja (Москва)

Представленная коллекция бренда Vereja получила название «Паутина узоров» и была посвящена магии резных наличников, перерождению текстиля и темной стороне волшебства. Платья с королевскими подолами и кринолином перенесли нас в прошлое — кстати, в одном из таких нарядов продефилировала Ксения Собчак. В коллекции впервые появляется черный цвет, добавляя мистический антураж. А украшения бренда Pisarev дополнили коллекцию, переосмысляющую русские народные ремесла.

Rogov (Москва)

Александр Рогов основатель бренда Rogov почти полностью посвятил свою коллекцию эпатажным экспериментам. Главным принтом стал, конечно же, леопард: он «раскрасил» и театральные перчатки, и верхнюю одежду, и накладные воротнички. Кстати, о воротничках — такой аксессуар с анималистичным рисунком сочетался с пальто в идентичном исполнении.

I-La (Китай)

Представил свою коллекцию в рамках Московской недели моды и известный китайский бренд I-LA, который составил стильные образы для холодного времени года. Больше никаких многослойных аутфитов, состоящих из всех теплых изделий в гардеробе. Вместо строгих брюк бренд отдает предпочтение паркам с глянцевым покрытием, комбинируя их с пикантными корсетами и «невидимыми» жилетами в тон кожи. Полупрозрачные юбки макси или же струящиеся платья-комбинации, как доказала дизайнер Ли Ин, сочетаются с шубой, пальто и пуховиком прямого кроя.