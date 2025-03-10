Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны

Алсу шокировала адвоката своим поступком Тесты Шаляпин отобрал у детей самое дорогое Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткойВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артистаОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Лента новостей

Понедельник 10 марта

10:08Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника 09:23У этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 08:53Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны 08:31Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы 06:15Бородина откровенно заговорила о содержании мужчин после роскошного отдыха с Сердюковым 03:46Новый избранник преподнес Муцениеце крайне необычный подарок 00:1752-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке 16:48Известная актриса смутила Меган Маркл откровенным разговором о ее муже 14:33Сдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 12:38Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей? 10:19Рудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды 06:11Пригожин откровенно рассказал о главной неудаче в своей жизни 03:26Легендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 00:12Баста признался в своих частых срывах на окружающих: Я тиран 18:23Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 14:36Рита Дакота публично сделала заявление об измене 12:59Срочно: Петросяна экстренно госпитализировали в центре Москвы в тяжелом состоянии 12:19Клава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме 10:17Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине 06:09Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу" 03:17Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 01:50"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере 01:15"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой нрав в Кремле 00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается 18:30Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце 17:56Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта 16:39Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране 15:47Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 14:48Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале 13:45Скончался создатель передачи "Человек и закон" 13:23"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку 13:07Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал 12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны

Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны
141

С 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет четвертая Московская неделя моды, которая обещает стать ярким событием для всех любителей моды и дизайна.

Это мероприятие объединит талантливых дизайнеров со всей страны, предоставляя им платформу для демонстрации своих коллекций и обмена опытом. В этом году ожидается более 90 показов, которые представят свыше 180 брендов из 27 регионов России, включая такие области, как Московская, Ленинградская, Нижегородская, а также республики Бурятия и Дагестан.

Фото: Московская неделя моды

Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин отметил, что среди участников мероприятия будут как известные российские марки, так и молодые дизайнеры, что позволит создать разнообразную и насыщенную программу. В рамках недели моды также пройдет открытый маркет, где каждый сможет приобрести одежду, обувь и аксессуары от российских дизайнеров. Открытый маркет будет работать ежедневно с 13:00 до 21:00, предоставляя возможность всем желающим ознакомиться с актуальными трендами и поддержать отечественное производство.

Фото: Московская неделя моды

Особое внимание стоит уделить коллективному стенду "Сделано в Москве", который впервые будет представлен на маркете. Здесь свои работы покажут 11 столичных дизайнеров, что позволит подчеркнуть уникальность и разнообразие московской моды. Всего на маркете можно будет найти продукцию более 100 дизайнерских брендов из Москвы и других городов России, что делает это событие настоящим праздником для любителей моды.

Фото: Московская неделя моды

Кроме того, в рамках Московской недели моды запланированы лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии. В лектории, работающем с 13:00 до 20:00, участники смогут узнать о русском следе в мировой моде, актуальных трендах и использовании современных технологий в дизайне. Спикерами выступят известные специалисты, такие как шеф-редактор диджитал-площадок Grazia Ангелина Куштина и главный редактор U Magazine Юрате Гураускайте. Эти лекции будут интересны не только профессиональным дизайнерам, но и студентам профильных вузов, предпринимателям и всем, кто интересуется модной индустрией.

Фото: Московская неделя моды

Московская неделя моды также привлекает международное внимание: в этом году свои коллекции представят дизайнеры из Китая, Индонезии, ЮАР, Турции, Индии и даже Эфиопии. Это подчеркивает растущую популярность российского дизайна на международной арене и желание иностранных участников познакомить публику с уникальными подходами и традициями своих стран.

Фото: Московская неделя моды

Не менее важным аспектом мероприятия станет участие студентов из различных учебных заведений. Более 100 студентов из московских и региональных вузов представят свои коллекции в рамках коллективных показов. Среди них такие учебные заведения, как Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина и Московский художественно-промышленный институт. Молодые таланты продемонстрируют более 200 образов, что позволит им получить ценный опыт и продемонстрировать свои идеи широкой аудитории.

Фото: Московская неделя моды

Важным моментом станет также возможность бесплатной регистрации для посещения лекций и мастер-классов на официальном сайте мероприятия. Трансляция лекций будет организована в официальном сообществе Московской недели моды в социальной сети "ВКонтакте", что позволит тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, следить за происходящим онлайн.

Фото: Московская неделя моды

Четвертая Московская неделя моды станет значимым событием для всей индустрии моды в России. Это не только возможность для дизайнеров показать свои работы, но и платформа для обмена идеями и опытом между профессионалами. Ожидается, что мероприятие привлечет внимание как местных жителей, так и гостей столицы, создавая атмосферу вдохновения и творчества. Модная неделя станет ярким свидетельством того, что российская мода продолжает развиваться и привлекать внимание как внутри страны, так и за ее пределами.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 08:53
Фото: Московская неделя моды
Дни.ру✓ Надежный источник

Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна

Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна
Виктория Панина – телеведущая, которую все знают по программам "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ". Она рассказала "Дни.ру" про закулисье популярных телепроектов канала НТВ. Виктория, сколько реально снимаются эти передачи? Ведь на экране все выглядит так, будто утром телестроители начали делать капитальный ремонта, а уже вечером счастливые герои пьют чай в новых стенах да радуются.

Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 19 марта

Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 19 марта
Весна идет, весне дорогу! Проведите первый ее месяц интересно и с пользой. А подборка самых достойных, по версии "Дни.ру", событий, поможет вам сориентироваться. КОНЦЕРТU 108.

Аномальное тепло приближается к столице: 4 марта москвичей ждет мокрый снег и дождь

Аномальное тепло приближается к столице: 4 марта москвичей ждет мокрый снег и дождь
Гидрометцентр сделал краткосрочный прогноз на неделю. Настоящая весна уже не за горами.

Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта

Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта
Специалисты Гидрометцентра России предупреждают о влиянии глубокого атлантического циклона. В понедельник, 3 марта, москвичей ожидает облачная погода с небольшим количеством мокрого снега.

Вглубь веков: 5 книг на основе исторических исследований

Вглубь веков: 5 книг на основе исторических исследований
Правдивая биография кровавого императора Нерона, история возникновения денег и экономических отношений, исследования о Восточной Европе и античном периоде – вместе с книжным сервисом Литрес выбрали пять по-настоящему увлекательных исторических работ, которые расширят ваш кругозор. "Гудбай, Восточная Европа!", Якуб МикановскиАвтор этой книги Якуб Минаковский — американский историк, который имеет восточноевропейское происхождение, написал увлекательное и всестороннее исследования об этом сложном регионе.

Выбор читателей

08/03СбтСрочно: Петросяна экстренно госпитализировали в центре Москвы в тяжелом состоянии 08/03СбтПоявились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 09/03ВскЛегендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 08/03СбтКлава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме 09/03ВскСдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 08/03СбтРита Дакота публично сделала заявление об измене