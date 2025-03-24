Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли?

Что же такое "Самооценка", которой всегда недостаточно и которую все время надо повышать? На этот вопрос подробно ответила психолог Гульнара Пономарева.

Самооценка – это субъективная оценка человеком самого себя - так говорится в справочниках. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание: это слово состоит из двух частей — "само" и "оценка". Получается, "я оцениваю себя".

Оценка формируется всегда относительно чего-то. Значит, я оцениваю себя относительно кого-то. Если у меня низкая самооценка, то я проигрываю. Задумайтесь, с кем вы себя сравниваете? Откуда родом "самооценка"?

Когда мы были маленькими, мы о себе ничего не знали и опирались на мнение значимых взрослых. Если авторитетный взрослый говорил, что я умница, я так и думал. Если говорил, что глуп, то я смирялся с этим.

Стержень самооценки формируется в детстве. Если представить жизнь, как большой дом, то детство – это фундамент. Соотвественно, если было тяжелое детство, унижения, ощущение себя ненужным и брошенным, то на таком фундаменте какой дом можно построить? Какая будет жизнь и самооценка у такого взрослого?

И наоборот, ребенок, выросший в любви и понимании, имеет достаточную самооценку с детства. По сути, это не "само", а "оценка меня другими", как считаете?

Это можно исправить. Для начала важно знать, что самооценка не может быть постоянно высокой. Здоровая самооценка взрослого человека – периодами высокая, периодами низкая. Например, когда мы вступаем в новую должность, плохо в ней разбираемся, кажется, чего-то не понимаем – самооценка стремится вниз. А когда я проработал достаточное количество времени в этой должности, имею статус, уважение, материальное положение – самооценка стремится вверх. И так на протяжении всей жизни.

Есть патологическое состояние, с которым нужно обращаться к психологу, когда объективно вы имеете хороший материальный достаток, достижения в жизни, но есть навязчивая идея, что вы этого недостойны, как недостойны хороших отношений.

Это может говорить о том, что вы застряли в детской травме, возможно, вас обижали взрослые, а сейчас все ваши победы будут поглощаться этой "дырой". В моей практике мы исправляем такое состояние с клиентами за несколько сессий, корректируя бессознательные программы.

Самооценка во взрослой жизни складывается из того, на сколько ценным и значимым вы себя ощущаете в каждый отдельный момент времени.

Для этого:

– Нарабатывайте достаточный опыт в профессии учитесь строить отношения;

– Учитесь справляться с жизненными задачами самостоятельно и отмечайте свои победы;

– Ставьте и достигайте собственных целей;

– Общайтесь с поддерживающими людьми — ищите сообщества людей, где вас принимают и понимают (профессиональные, клубы по интересам).

Знайте, что вы всегда можете обратиться к психологу и обрести внутреннюю устойчивую самоценность, которую точно никто не пошатнет.