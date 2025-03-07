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Пятница 7 марта

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Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна

Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна
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Виктория Панина – телеведущая, которую все знают по программам "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ". Она рассказала "Дни.ру" про закулисье популярных телепроектов канала НТВ.

Виктория, сколько реально снимаются эти передачи? Ведь на экране все выглядит так, будто утром телестроители начали делать капитальный ремонта, а уже вечером счастливые герои пьют чай в новых стенах да радуются.

Для "Квартирного Вопроса" и "Дачного ответа" сроки переделки принципиально разные. Потому, что на дачах "вскрытие" частенько показывает, что полы сгнили, сваи сточены в труху, и тогда наши строители буквально пересобирают дома, укрепляя фундамент, к примеру. Плюс, на "Дачном ответе" мы всегда глобально работаем с коммуникациями, перенося их (в рамках законодательства, разумеется), заменяя на более современные. И, наконец, у дизайнеров в "Дачном ответе" есть больше возможностей разгуляться, я имею ввиду квадратные метры. Поэтому переделка в "Квартирном вопросе", в среднем, занимает три месяца, а "Дачном ответе" может доходить и до пяти.

Фото: пресс-служба

А радостная реакция жильцов на новый ремонт – она настоящая или постановочная?

Главное правило обоих программ: герои ничего не должны знать о проекте до его финала. Это закон. Как и то, что их реакцию мы всегда снимаем с одного дубля. Только живые эмоции здесь и сейчас. В "Квартирном вопросе" мы предварительно показываем участника некий предмет-загадку, собирательный образ об их будущем интерьере! Но это не прямой намек, а ассоциативный! Это может быть отсылка к формам, цвету, задумке, материалам, деталям, а может быть просто бурной фантазией, родившейся в редколлегии при обсуждении проекта. Задача этого предмета не подсказать героям, а оставить их с вопросом в голове, чтобы было чем заняться, когда идет переделка. В остальном, полная конфиденциальность! Мы даже окна по вечера занавешиваем на случай, если любопытство героев возьмет верх и они "случайно" будут прогуливаться с биноклем в руках мимо своего дома.

Где живут герои программ во время переделок их любимых квартир и домов?

С "Дачным ответом" все проще – герои живут в своих городских квартирах во время ремонта. С "Квартирным вопросом" логистика сложнее: как правило, герои снимают квартиру на время ремонта, либо живут у родственников. Многих этот момент останавливает в процессе подачи заявки в программу.

Но я рассуждаю так: сложите стоимость аренды жилья, на которое вам придется потратиться и сравните со стоимость ремонта, смета которого, к слову, всегда публикуется, на нашем официальном сайте, разница будет колоссальная. И это, судя по отзывам героев, того стоит.

А бывает так, что герои остаются недовольны вашим ремонтом и возмущаются?

Я за почти за 3 года работы в проекте не видела отрицательных реакций. Но я знаю о роликах, которые вирусятся на просторах Интернета. Программы – долгожители российского телевидения, и за все время отрицательных реакций, которые так сильно ушли в народ, было всего две. Но бывает, что после финала, герои, оставшись без камер, один на один в новом интерьере, пишут отрицательные отзывы на сайте. Таких историй мало, но они случаются. Просто люди не всегда до конца осознают, что участвуют в телепроекте, а не заказывают персональный дизайн-проект. Разумеется, дизайнер встречается с героями до того, как создать эскиз, общается с ними, выясняет сценарии жизни каждого члена семьи, но, поскольку, это телевизионный проект, в финале зрителям хочется увидеть неподдельные эмоции героев, это значит, что мы должны их удивить. Удивляем всегда по-разному: отталкиваемся от хобби, увлечений, цветов, которые пугают и можем очень органично вплести их в проект, или же недавно в одном из проектов "Дачного ответа" дизайнеры заказали у художницы портрет собаки героев, которая и стала причиной из переезда в этот дом, которую они безумно любили, но которая уже не с ними. Естественно, их искренние слезы были самым ярким моментом финала. Кто-то всецело готов к такому приключению и понимает, что финал не всегда может соответствовать личной картинке в голове. А кто-то, увидев несоответствие, обвиняет в разочаровании программу, а не свои завышенные ожидания.

Кто оплачивает все эти модные дизайнерские решения и дорогие ремонты?

Программы работают с большим количеством подрядчиков, интернет -магазинов и производств. Есть постоянные партнеры, которые с нами прошли огонь, воду и гнилые полы, есть новые участники. К сожалению, мы не можем контролировать процессы производства на сторонних местах и порой случаются, что иногда мебель с незначительными дефектами, или техника барахлит, в этом случаи продюсеры программы всегда находятся диалоге с героями и оперативно находят пути решения проблемы. Это касается мебели и техники. А вот чтобы герои сразу бросались переделывать наши же ремонты: о таком я не слышала.

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Фото: пресс-служба
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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