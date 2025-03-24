Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе

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Понедельник 24 марта

23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье 18:20Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова 16:54Сергей Лазарев поделился своим горем с публикой: Я так много никогда не плакал 16:34Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком 15:25Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу 14:09Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО 13:52Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни 13:52Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 13:37Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов 12:15"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами 12:09Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу 10:57Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов 09:25Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова 09:13Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери 08:28Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу 06:42Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год 03:36Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли? 00:21Психология отношений в паре: как выстроить прочную связь и решать конфликтные ситуации 16:4355-летняя Бледанс раскрыла главный секрет своей точеной фигуры 16:27Данко о своих бывших: "С этими тварями ничего общего иметь не хочу" 14:19Боярская раскрыла свой семейный ритуал: Практически каждый вечер 12:21Покинувшая Россию Бородина сообщила о жутком инциденте: Думала, что голова лопнет 10:07Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР 06:21Алсу в траурном виде встревожила россиян после развода с Абрамовым: Я себе чужая 03:26Дочь Брюса Уиллиса раскрыла свежие данные о состоянии тяжелобольного актера 00:38Соседство с Ефремовым обошлось простому россиянину в несколько миллионов рублей 16:43Озвучено убедительное доказательство скорого развода Меган Маркл и принца Гарри 16:08"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной 14:37Милявская сделала заявление о своем провале: Надеюсь, не будет никаких драк 12:14Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами 12:09Срочно: в возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина 10:06У вышедшей на сцену в странно состоянии Глюкозы потребовали вернуть деньги зрителям 06:42Открылась неожиданная правда о знакомстве Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой 03:02Певица Нюша сделала важное признание об опозорившемся Егоре Криде 00:37Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки 22:21Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь 21:35Вымотанная Бузова пошла на отчаянный шаг из-за ухудшения здоровья 19:33Беременная Заворотнюк сделала заявление о поле будущего ребенка: Это не секрет 17:58Для поминок по отцу Филипп Киркоров снял один из самых дорогих ресторанов Москвы 17:17Подведены итоги Московской недели моды 16:55Бедрос Киркоров перед смертью передал сыну крайне ценный для семьи предмет 16:02Молодые режиссеры получат единую линию развития от "ЦДР" до "Ленкома" – Панков 15:48Экскурсовод Крамская: Надеюсь, что "Ударник" станет одной из точек турмаршрутов 14:59Поклонников шокировала стоимость места на кладбище, где похоронят Бедроса Киркорова 14:44Черный от горя Киркорова расплакался у гроба отца 14:34Эксперты засомневались в адекватности Долиной, продавшей квартиру мошенникам
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Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе

Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе
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Премьера сериала онлайн-платформы KION "Актерище" с Дмитрием Нагиевым в главной роли собрала немало звезд. Но особое внимание было приковано к Авроре Кибе – невесте 62-летнего Григория Лепса. Будущая жена Народного артиста России поделилась с "Дни.ру" самым сокровенным.

Григорий Лепс был женат уже дважды. У него четверо детей и есть внук. А новая возлюбленная, которую он представил свету в прошлом году, младше артиста на 44 года. Впрочем, их это не смущает – сегодня Лепс и Киба занимаются подготовкой к свадьбе.

"Летом сыграем, правда, пока не решили, летом какого года. Но возможно, и этого, – говорит Киба. – Пошив платья пока не начался – думаю насчет брендов. Свадьба будет достаточно традиционной, но гостей будет много – семья у нас большая, да и друзей тоже много. Есть у нас в планах и дети".

А пока Григорий балует невесту.

"Мы любим очень ходить в рестораны, – рассказала Киба. – Очень любим ходить в Пушкинский музей. А еще он делает подарки – дорогую сумку, например, я получила от Григория на Новый год. Плюс он дарит много украшений. Я фанат бриллиантов, и он это знает. У него потрясающий вкус как в женщинах, так и в подарках".

При этом юную возлюбленную пожилой артист не содержит, как кажется со стороны. "У нас пока нет семейного бюджета – я живу исключительно за свои деньги, – божится Киба. – Не дает он мне и карманных денег". Киба сообщила, что сегодня учится в Лондонском университета дизайна и планирует стать дизайнером одежды.

Фото: Дни.ру

Интересно, какой Народный артист в быту? "Удивительно, но он прекрасно готовит, – облизывается Аврора. – Например, суп, плов или шашлыки. У него есть помощники, но, тем не менее, он сам становится к плите. Любит, чтобы все было красиво и на столе. Он вообще очень хозяйственный".

Недавно семья Авроры отдыхала в компании ее взрослого жениха в Таиланде. "У мамы с Григорием потрясающие отношения, – уверяет Киба. – А я очень хорошо общаюсь со старшей дочерью Григория Ингой (род. 23 декабря 1984), а с младшими, к сожалению, пока не встречалась".

Она уверяет, что не ревнует жениха к многочисленным поклонницам. "Я настолько уверенный в себе человек, что никакие девочки с большим бюстом мне точно не конкурентки", – уверят Аврора.

Шоу-бизнес в Telegram

24 марта 2025, 23:40
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?

Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets

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