Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе

Премьера сериала онлайн-платформы KION "Актерище" с Дмитрием Нагиевым в главной роли собрала немало звезд. Но особое внимание было приковано к Авроре Кибе – невесте 62-летнего Григория Лепса. Будущая жена Народного артиста России поделилась с "Дни.ру" самым сокровенным.

Григорий Лепс был женат уже дважды. У него четверо детей и есть внук. А новая возлюбленная, которую он представил свету в прошлом году, младше артиста на 44 года. Впрочем, их это не смущает – сегодня Лепс и Киба занимаются подготовкой к свадьбе.

"Летом сыграем, правда, пока не решили, летом какого года. Но возможно, и этого, – говорит Киба. – Пошив платья пока не начался – думаю насчет брендов. Свадьба будет достаточно традиционной, но гостей будет много – семья у нас большая, да и друзей тоже много. Есть у нас в планах и дети".

А пока Григорий балует невесту.

"Мы любим очень ходить в рестораны, – рассказала Киба. – Очень любим ходить в Пушкинский музей. А еще он делает подарки – дорогую сумку, например, я получила от Григория на Новый год. Плюс он дарит много украшений. Я фанат бриллиантов, и он это знает. У него потрясающий вкус как в женщинах, так и в подарках".

При этом юную возлюбленную пожилой артист не содержит, как кажется со стороны. "У нас пока нет семейного бюджета – я живу исключительно за свои деньги, – божится Киба. – Не дает он мне и карманных денег". Киба сообщила, что сегодня учится в Лондонском университета дизайна и планирует стать дизайнером одежды.

Интересно, какой Народный артист в быту? "Удивительно, но он прекрасно готовит, – облизывается Аврора. – Например, суп, плов или шашлыки. У него есть помощники, но, тем не менее, он сам становится к плите. Любит, чтобы все было красиво и на столе. Он вообще очень хозяйственный".

Недавно семья Авроры отдыхала в компании ее взрослого жениха в Таиланде. "У мамы с Григорием потрясающие отношения, – уверяет Киба. – А я очень хорошо общаюсь со старшей дочерью Григория Ингой (род. 23 декабря 1984), а с младшими, к сожалению, пока не встречалась".

Она уверяет, что не ревнует жениха к многочисленным поклонницам. "Я настолько уверенный в себе человек, что никакие девочки с большим бюстом мне точно не конкурентки", – уверят Аврора.