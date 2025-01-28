ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?

ВОПРОСЫ
1.
А. Валя Карнавал
Б. Света Светикова
В. Филипп Киркоров
2.
А. Михаил Боярский
Б. Дима Билан
В. Владимир Машков
3.
А. Настасья Самбурская
Б. Ольга Бузова
В. Ксения Бородина
4.
А. Михаил Галустян
Б. Гарик Мартиросян
В. Давид Манукян
5.
А. Анастасия Созоник
Б. Оксана Самойлова
В. Ксения Бородина
6.
А. Сергей Бурунов
Б. Григорий Лепс
В. Александр Петров
7.
А. Александр Ревва
Б. Тимур Батрутдинов
В. Павел Воля
ОТВЕТЫ
1. А. Валя Карнавал
2. В. Владимир Машков
3. Б. Ольга Бузова
4. А. Михаил Галустян
5. В. Ксения Бородина
6. А. Сергей Бурунов
7. В. Павел Воля