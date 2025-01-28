ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?

Как хорошо вы знаете лица знаменитостей? Пройдите этот увлекательный тест и проверьте свою наблюдательность! Вам будут показаны фрагменты лиц известных людей – сможете ли вы угадать, кто скрывается за этими частями? Это может быть сложнее, чем кажется, но у вас есть шанс блеснуть своими знаниями о звездах кино, музыки и телевидения. Начнем!



ВОПРОСЫ 1. А. Валя Карнавал Б. Света Светикова В. Филипп Киркоров 2. А. Михаил Боярский Б. Дима Билан В. Владимир Машков 3. А. Настасья Самбурская Б. Ольга Бузова В. Ксения Бородина 4. А. Михаил Галустян Б. Гарик Мартиросян В. Давид Манукян 5. А. Анастасия Созоник Б. Оксана Самойлова В. Ксения Бородина 6. А. Сергей Бурунов Б. Григорий Лепс В. Александр Петров 7. А. Александр Ревва Б. Тимур Батрутдинов В. Павел Воля ОТВЕТЫ 1. А. Валя Карнавал 2. В. Владимир Машков 3. Б. Ольга Бузова 4. А. Михаил Галустян 5. В. Ксения Бородина 6. А. Сергей Бурунов 7. В. Павел Воля