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Понедельник 24 марта

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Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком

Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком
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Отар Кушанашвили смог побороть страшный недуг.

Известный своими острыми высказываниями и харизмой российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, недавно победивший в схватке с раком, поверг поклонников в изумление, рассказав о совершенно неожиданном и странном врачебном запрете. Подробностями этого личного откровения он поделился в откровенной беседе с известным врачом-психиатром и наркологом Василием Шуровым.

Как выяснилось, врачи из престижного онкологического центра имени Блохина, где Кушанашвили проходил изнурительные курсы химиотерапии, категорически запретили ему употреблять сладкое на протяжении всего периода восстановления. По словам самого Отара, это строгое предписание связано с уникальными особенностями его организма, которые проявились в процессе борьбы с болезнью. Медики объяснили, что после перенесенного лечения, реакция его тела на сахар стала непредсказуемой и потенциально опасной.

Журналист с присущей ему откровенностью признался, что любопытство и тяга к сладкому однажды взяли верх, и он осмелился нарушить строгий врачебный совет. Последствия, по его словам, были крайне неприятными и даже пугающими.

"Мне было так плохо…" — с эмоциональной горечью поделился Кушанашвили.

Стоит напомнить, что ранее Кушанашвили уже делился с публикой своими переживаниями о самом сложном моменте в борьбе с онкологией. И, как ни парадоксально, физическая боль оказалась не самым страшным испытанием. По словам ведущего, наиболее тяжелым временем для него стали дни и недели, проведенные в одиночестве, вдали от привычной публичной жизни и поддержки близких.

Напомним, что в июне 2024 года Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован с острыми болями в животе и сердце. Операция последовала незамедлительно, а позже журналист Владимир Полупанов с тревогой сообщил о диагнозе — рак. Сейчас, к счастью, опасность миновала, но восстановление требует строгого соблюдения всех врачебных предписаний, даже таких неожиданных, как запрет на сладкое.

Шоу-бизнес в Telegram

24 марта 2025, 16:34
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @pervyy_shag
Youtube.com / @pervyy_shag• Требует проверки

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