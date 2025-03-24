Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО

Михаил Ефремов официально получил условно-досрочное освобождение, которое одобрено всеми сторонами – обвинением, прокуратурой и защитой.

Решение было принято Алексеевским районным судом Белгородской области. Прокурор заявил, что цель уголовного наказания достигнута, и поэтому нет необходимости продолжать отбывание срока в колонии. Однако с условием: в случае освобождения актеру будет запрещено управлять транспортом в течение трех лет.

На заседании суда выяснилось, что Ефремов не всегда придерживался дисциплины в исправительном учреждении. Он пользовался мобильным телефоном и покидал рабочее место, чтобы выпить чаю. За нарушение правил его отправляли в штрафной изолятор на пять дней.

Актер сам признался в своей ошибке. "Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал до сих пор", — говорил он.

При этом данные инциденты не помешали артисту получить УДО. Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его Jeep Grand Cherokee столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Михаил Захаров. В результате аварии Захаров погиб. В сентябре того же года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, которые он отбывал в ИК-4 в Алексеевке.

Находясь в колонии, Ефремов неоднократно просил о смягчении наказания, утверждая, что его жизнь "дала трещину". За это время он стал владельцем двух квартир, унаследованных от дяди-концертмейстера. Их общая стоимость составляет около 80 миллионов рублей. Одну из квартир — на Олимпийском проспекте — он пообещал оставить семье, которая на протяжении 19 лет ухаживала за его дядей.