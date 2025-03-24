Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова

После смерти Бедроса Киркорова в прессе стали всплывать новые неизвестные детали из жизни артиста.

После развода с Людмилой Смирновой, с которой он прожил 26 лет, Бедрос спровоцировал слухи о новой любви. Однако реальность оказалась менее романтичной: за ним ухаживала сиделка Олеся Мельникова, которая, как выяснилось, не смогла долго оставаться рядом с артистом.

Летом 2024 года внимание Бедроса привлекла новая женщина по имени Татьяна, сторонница нетрадиционной медицины. Она использовала альтернативные методы лечения, что понравилось артисту. Однако вскоре после его тяжелой болезни в сентябре 2024 года, когда ему потребовалась медицинская помощь, ситуация изменилась. Врачи стабилизировали его состояние, и он вернулся домой, но Татьяна уже не была рядом.

Герман Ананянц, профессор и близкий друг Бедроса, раскрыл причины увольнения Татьяны. По его словам, она не только привела с собой множество внуков на празднование Нового года, но и проявила чрезмерную наглость. Дети начали подходить к Филиппу с просьбами о фотографиях, что вызвало недовольство у пожилого артиста. В результате Бедрос был вынужден расстаться с ней.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.