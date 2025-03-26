Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым

Алсу не удалось добиться запрета на выезд из России для ее бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

Решение Чертановского суда стало неожиданностью для певицы, которая обратилась в суд с административным иском к подмосковному управлению Федеральной службы судебных приставов. Артистка настаивала на том, чтобы суд обязал приставов вынести постановление о временном ограничении выезда Абрамова за пределы страны из-за его долгов.

Однако суд не удовлетворил требования Алсу и встал на сторону судебных приставов. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что "суд в столице отказал певице Алсу в удовлетворении административного иска об отказе временного ограничения должника права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству". Это решение стало итогом длительного разбирательства между бывшими супругами.

Развод Алсу и Яна Абрамова состоялся в августе 2024 года, после чего начался процесс раздела совместно нажитого имущества. Бизнесмен предложил своей экс-супруге значительную сумму — 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных, однако певица отказалась от этого предложения. Она решила, что более справедливым будет разделить все имущество поровну, что и стало причиной дальнейших споров.