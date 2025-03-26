Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце

Павлу Прилучному удалось добиться снижения алиментных выплат на детей от Агаты Муцениеце. Бывшие супруги расстались в 2020 году, и с тех пор их отношения остаются напряженными.

Сразу после развода стороны договорились о фиксированной сумме алиментов в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако вскоре Агата решила трясти с бывшего мужа больше денег. Для этого она попыталась изменить условия и потребовала увеличить выплаты до 30% от доходов Павла до 2031 года, когда их сын Тимофей станет совершеннолетним.

Это решение вызвало недовольство актера, и он подал жалобу в суд. Изначально его иск был отклонен, и с апреля прошлого года Прилучный продолжал выплачивать алименты в соответствии с новыми требованиями.

Тем не менее, Павел не собирался мириться с такой ситуацией и продолжил борьбу за свои права. В апелляции актер указал на то, что их сын Тимофей с прошлого года проживает в его новой семье и фактически не общается с матерью. Суд, однако, не стал ссылаться на место жительства ребенка как на основное основание для изменения алиментных выплат, передает женский журнал Клео.ру.

Адвокат Прилучного, Оксана Даниелова, отметила, что решение о повышении алиментов было признано незаконным по другим причинам. Актер будет продолжать выплачивать алименты как на сына, так и на дочь, но в прежнем объеме, который был установлен сразу после развода.

"Павел всегда стремится к законности и справедливости, поэтому мы считаем это решение положительным", – подчеркнула адвокат.

Стоит напомнить, что развод Прилучного и Муцениеце был омрачен многочисленными обвинениями со стороны Агаты в адрес мужа. После расставания Павел женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой они воспитывают общего сына Микаэля, которому скоро исполнится два года.

После долгих судебных разбирательств Павлу удалось утереть нос бывшей жене. Не исключено, что Мецениеце не оставит ситуацию и будет пытаться создать новые сложности в общении актера с детьми.