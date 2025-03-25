"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин

Музыкальный мир переживает потерю талантливого композитора.

Сегодня стало известно о кончине известного музыканта, певца, композитора и поэта-песенника Александра Кузьмина. С глубокой скорбью об этом рассказал его брат, знаменитый исполнитель Владимир Кузьмин. Он поделился печальной новостью в своем Telegram-канале, написав лишь одну фразу под архивным черно-белым снимком: "Покойся с миром, брат".

Младший брат музыканта, Александр Кузьмин, родился 30 октября 1961 года. Он реализовал себя, открыв собственную студию звукозаписи, где работал над сольными проектами, а также создавал музыкальные произведения для своего знаменитого брата и других известных исполнителей российской эстрады. Его вклад в музыку был значительным и многогранным.

Известно, что Александр, хоть. и связал свою жизнь с музыкой, не стал таким же знаменитым, как старший брат Владимир, поскольку его сгубила алкогольная зависимость. В последние годы жизни о нем появлялись нелицеприятные новости в СМИ, где он стал участником ряда медиаскандалов.

Известно также, что у Владимира Кузьмина есть младшая сестра Ирина, проживающая в Москве. Информация о ней в открытых источниках представлена в ограниченном объеме.

В прошлом году в прессе появились новости о плохом самочувствии музыканта. Его жена сообщала, что Александр практически не ходит из-за сахарного диабета, который стремительно развивается. Кроме того, ему запретили употреблять спиртное, которе может вызвать инсульт или инфаркт.