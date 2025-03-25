Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других?

На протяжении многих лет Ксения Бородина сталкивается с критикой в свой адрес. Это стало для знаменитости привычным явлением.

Однако на днях Ксения решила высказаться на эту тему и обратить внимание на завистливых женщин, которые часто становятся инициаторами негативных комментариев. В своих соцсетях Бородина активно делится моментами из жизни.

Как только ведущая начинает публиковать фотографии с новым возлюбленным Николаем Сердюковым, в комментариях раздаются упреки и недовольство. Пользователи Сети не упускают возможности обвинить мужчину в корысти или осудить Ксению за то, что она проводит время на курортах. Даже самые безобидные посты вызывают бурю негативных эмоций: от подколов о том, что она рекламирует свои продукты до упреков о постоянных отпусках.

Ксения в довольно жесткой манере обрушилась на уколовших ее подписчиц. Она отметила, что именно женщины чаще всего пишут ей злые комментарии. Бородина подчеркнула, что это происходит не из-за личной неприязни, а скорее от недостатка уверенности в себе и собственной ущербности. Ведущая призвала женщин быть добрее друг к другу и поддерживать, а не унижать.

"Почему так сложно просто порадоваться успехам других?", — задалась вопросом Бородина. Она признала, что среди женщин часто встречаются завистливые комментарии, которые могут ранить. Ксения выразила надежду на то, что женщины смогут объединяться, а не противостоять друг другу.