Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию

В этом тесте вам предстоит выбрать правильный вариант ответа на основе лаконичного описания каждого фильма. Советское кино славится своими уникальными сюжетами, запоминающимися персонажами и глубокими темами, поэтому даже краткое упоминание несомненно вызовет у вас воспоминания.
1. Жизнь братьев-близнецов Кашкиных сложилась по-разному: один живет в столице и вполне преуспел в качестве модного… банщика, другой работает инспектором.
А) "Ты — мне, я тебе"
Б) "Игры разума"
В) "По семейным обстоятельствам"
2. Спартак опаздывает на работу, любимая сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается ввернуть ему взятку.
А) "Парни со стволами"
Б) "Шах королеве бриллиантов"
В) "Опасно для жизни"
3. Все меняется, в жизни Нади. Она встречает старую знакомую Сусанну, ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает наладить личную жизнь подруги, используя научный метод.
А) "Самая обаятельная и привлекательная"
Б) "Любить по-русски"
В) "С любовью и болью"
4. Сельский киномеханик, человек талантливый и увлеченный. Он снимает сатирические сюжеты из жизни колхоза и показывает их в сельском клубе.
А) "Не ходите, девки, замуж"
Б) "Так начиналось кино"
В) "Зудов, вы уволены!"
5. На заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырех «крайних». Что чувствуешь, голосуя за список отверженных, в котором нет твоей фамилии?
А) "Папа купил автомобиль"
Б) "Анатомия протеста"
В) "Гараж"
6. Борьба с космическими пиратами, путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего — вот к чему привел обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-го класса.
А) "Тайна третьей планеты"
Б) "Криминальный талант"
В) "Гостья из будущего"
Правильные ответы:
1. — А) "Ты — мне, я тебе"
2. — В) "Опасно для жизни"
3. — А) "Самая обаятельная и привлекательная"
4. — В) "Зудов, вы уволены!"
5. — В) "Гараж"
6. — В) "Гостья из будущего"