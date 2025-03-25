Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию

Если вы являетесь поклонником советского кино, то у вас есть отличный шанс проверить свои знания. Попробуйте угадать фильмы по коротким описаниям.

В этом тесте вам предстоит выбрать правильный вариант ответа на основе лаконичного описания каждого фильма. Советское кино славится своими уникальными сюжетами, запоминающимися персонажами и глубокими темами, поэтому даже краткое упоминание несомненно вызовет у вас воспоминания.

1. Жизнь братьев-близнецов Кашкиных сложилась по-разному: один живет в столице и вполне преуспел в качестве модного… банщика, другой работает инспектором.

А) "Ты — мне, я тебе"

Б) "Игры разума"

В) "По семейным обстоятельствам"

2. Спартак опаздывает на работу, любимая сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается ввернуть ему взятку.

А) "Парни со стволами"

Б) "Шах королеве бриллиантов"

В) "Опасно для жизни"

3. Все меняется, в жизни Нади. Она встречает старую знакомую Сусанну, ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает наладить личную жизнь подруги, используя научный метод.

А) "Самая обаятельная и привлекательная"

Б) "Любить по-русски"

В) "С любовью и болью"

4. Сельский киномеханик, человек талантливый и увлеченный. Он снимает сатирические сюжеты из жизни колхоза и показывает их в сельском клубе.

А) "Не ходите, девки, замуж"

Б) "Так начиналось кино"

В) "Зудов, вы уволены!"

5. На заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырех «крайних». Что чувствуешь, голосуя за список отверженных, в котором нет твоей фамилии?

А) "Папа купил автомобиль"

Б) "Анатомия протеста"

В) "Гараж"

6. Борьба с космическими пиратами, путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего — вот к чему привел обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-го класса.

А) "Тайна третьей планеты"

Б) "Криминальный талант"

В) "Гостья из будущего"

Правильные ответы:

1. — А) "Ты — мне, я тебе"

2. — В) "Опасно для жизни"

3. — А) "Самая обаятельная и привлекательная"

4. — В) "Зудов, вы уволены!"

5. — В) "Гараж"

6. — В) "Гостья из будущего"