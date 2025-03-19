Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ

Думаете, что отлично помните все советские фильмы? А давайте проверим это вместе в нашем тесте! Отвечайте на вопросы, а затем проверяйте правильность ответов ниже. Но учтите, тест очень сложный! Приступим!

ВОПРОСЫ

1. В каком из этих фильмов снимался автор-исполнитель песен, поэт, киноактер и писатель Юрий Визбор?

А) "Июльский дождь"

Б) "Застава Ильича"

В) "Интервенция"

2. О каком из своих фильмов Илья Авербах сказал: "Это фильм о том, как люди, очень близкие, подчас не понимают друг друга; о том, как они мучительно, трудно продираются к пониманию…"?

А) "Монолог"

Б) "Объяснение в любви"

В) "Фантазии Фарятьева"

3. О чем повествует советская мелодрама 1966 года "Женщины"?

А) О трех поколениях женщин-работниц мебельной фабрики, об их любви, радостях и печалях.

Б) О женщинах, познавших все тяготы войны

В) О трудном послевоенном времени восстановления колхозов

4. Какой из этих фильмов стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви" и Международного Каннского кинофестиваля в 1958 году?

А) "Судьба человека"

Б) "Летят журавли"

В) "Баллада о солдате"

5. Кто принимает неуловимых мстителей в ряды Красной Армии?

А) Василий Чапаев

Б) Семен Буденный

В) Олег Кошевой

6. В гостях у кого была главная героиня Катерина, возвращаясь из которых она встречает бесподобного Гошу?

А) У Антонины

Б) У Людмилы

В) У тети Паши

7. В каком из перечисленных фильмов Алиса Фрейндлих играет вместе с Игорем Владимировым?

А) "Старомодная комедия"

Б) "Анна и Командор"

В) "Агония"

ОТВЕТЫ

1. А) "Июльский дождь"

2. В) "Фантазии Фарятьева"

3. А) О трех поколениях женщин-работниц мебельной фабрики, об их любви, радостях и печалях.

4. Б) "Летят журавли"

5. Б) Семен Буденный

6. А) У Антонины

7. А) "Старомодная комедия"