Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ

ВОПРОСЫ
1. В каком из этих фильмов снимался автор-исполнитель песен, поэт, киноактер и писатель Юрий Визбор?
А) "Июльский дождь"
Б) "Застава Ильича"
В) "Интервенция"
2. О каком из своих фильмов Илья Авербах сказал: "Это фильм о том, как люди, очень близкие, подчас не понимают друг друга; о том, как они мучительно, трудно продираются к пониманию…"?
А) "Монолог"
Б) "Объяснение в любви"
В) "Фантазии Фарятьева"
3. О чем повествует советская мелодрама 1966 года "Женщины"?
А) О трех поколениях женщин-работниц мебельной фабрики, об их любви, радостях и печалях.
Б) О женщинах, познавших все тяготы войны
В) О трудном послевоенном времени восстановления колхозов
4. Какой из этих фильмов стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви" и Международного Каннского кинофестиваля в 1958 году?
А) "Судьба человека"
Б) "Летят журавли"
В) "Баллада о солдате"
5. Кто принимает неуловимых мстителей в ряды Красной Армии?
А) Василий Чапаев
Б) Семен Буденный
В) Олег Кошевой
6. В гостях у кого была главная героиня Катерина, возвращаясь из которых она встречает бесподобного Гошу?
А) У Антонины
Б) У Людмилы
В) У тети Паши
7. В каком из перечисленных фильмов Алиса Фрейндлих играет вместе с Игорем Владимировым?
А) "Старомодная комедия"
Б) "Анна и Командор"
В) "Агония"
ОТВЕТЫ
1. А) "Июльский дождь"
2. В) "Фантазии Фарятьева"
3. А) О трех поколениях женщин-работниц мебельной фабрики, об их любви, радостях и печалях.
4. Б) "Летят журавли"
5. Б) Семен Буденный
6. А) У Антонины
7. А) "Старомодная комедия"