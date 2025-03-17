Тест по советскому фильму "Айболит-66"

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу веселья и доброты, которую подарил нам замечательный советский фильм "Айболит-66". Эта комедия, снятая в 1966 году режиссером Роланом Быковым, стала настоящей классикой и до сих пор вызывает улыбки у зрителей всех возрастов. Мы подготовили для вас тест, который позволит вспомнить забавные моменты из фильма. Готовы? Тогда вперед, навстречу приключениям доктора Айболита и его друзей!

ВОПРОСЫ

1. По мотивам какой пьесы Вадима Коростылева был написан сценарий к фильму Айболит-66?



А) "О чем рассказали волшебники"

Б) "Сказка о потерянном времени"

В) "Приключение Айболита"

2. Кого сыграл в этом фильме Ролан Быков?

А) Айболита

Б) Бармалея

В) Собаку

3. Кто сыграл Айболита в этом фильме?

А) Ролан Быков

Б) Олег Ефремов

В) Зиновий Герд

4. Кто сыграл двух разбойников, помогавшим Бармалею?

А) Фрунзик Мкртчян и Алексей Смирнов

Б) Николай Никулин и Георгий Вицин

В) Георгий Вицин и Георгий Милляр

5. Что самое главное по словам автора сказки?

А) Чтобы все закончилось хорошо

Б) Чтобы не упало ни одной слезинки

В) Чтобы в ней не прозвучало ни одной фальшивой ноты

6. Какое объявление висит у домика Айболита?

А) "Зайчики! Уступайте дорогу трамваю!"

Б) "Обезьяны! Не передразнивайте больных!

В) "Перерыв!"

7. Какова кличка собаки Айболита?



А) Авва

Б) Абба

В) Адда

8. Кому готовит мазь Доктор Айболит, чтобы у них не слазила кожица, и поет об этом?



А) Змеенышам

Б) Лягушатам

В) Ящеркам

ОТВЕТЫ

1. А) "О чем рассказали волшебники"

2. Б) Бармалея

3. Б) Олег Ефремов

4. А) Фрунзик Мкртчян и Алексей Смирнов

5. В) Чтобы в ней не прозвучало ни одной фальшивой ноты

6. Б) "Обезьяны! Не передразнивайте больных!

7. А) Авва

8. А) Змеенышам