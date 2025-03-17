Тест по советскому фильму "Айболит-66"

Орбакайте готовится к большому концерту за 26 миллионов Тесты Над детищем Якубовича нависла угроза Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Воскресенье 16 марта

00:06Тест по советскому фильму "Айболит-66" 21:36Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание 18:24Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды 15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 14:25Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта 14:10Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне 13:3764-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли 13:07Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой 11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет" 14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне 12:26Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта 11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест по советскому фильму "Айболит-66"

Тест по советскому фильму "Айболит-66"
87

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу веселья и доброты, которую подарил нам замечательный советский фильм "Айболит-66". Эта комедия, снятая в 1966 году режиссером Роланом Быковым, стала настоящей классикой и до сих пор вызывает улыбки у зрителей всех возрастов. Мы подготовили для вас тест, который позволит вспомнить забавные моменты из фильма. Готовы? Тогда вперед, навстречу приключениям доктора Айболита и его друзей!

ВОПРОСЫ

1. По мотивам какой пьесы Вадима Коростылева был написан сценарий к фильму Айболит-66?

А) "О чем рассказали волшебники"

Б) "Сказка о потерянном времени"

В) "Приключение Айболита"

2. Кого сыграл в этом фильме Ролан Быков?

А) Айболита

Б) Бармалея

В) Собаку

3. Кто сыграл Айболита в этом фильме?

А) Ролан Быков

Б) Олег Ефремов

В) Зиновий Герд

4. Кто сыграл двух разбойников, помогавшим Бармалею?

А) Фрунзик Мкртчян и Алексей Смирнов

Б) Николай Никулин и Георгий Вицин

В) Георгий Вицин и Георгий Милляр

5. Что самое главное по словам автора сказки?

А) Чтобы все закончилось хорошо

Б) Чтобы не упало ни одной слезинки

В) Чтобы в ней не прозвучало ни одной фальшивой ноты

6. Какое объявление висит у домика Айболита?

А) "Зайчики! Уступайте дорогу трамваю!"

Б) "Обезьяны! Не передразнивайте больных!

В) "Перерыв!"

7. Какова кличка собаки Айболита?

А) Авва

Б) Абба

В) Адда

8. Кому готовит мазь Доктор Айболит, чтобы у них не слазила кожица, и поет об этом?

А) Змеенышам

Б) Лягушатам

В) Ящеркам

ОТВЕТЫ

1. А) "О чем рассказали волшебники"

2. Б) Бармалея

3. Б) Олег Ефремов

4. А) Фрунзик Мкртчян и Алексей Смирнов

5. В) Чтобы в ней не прозвучало ни одной фальшивой ноты

6. Б) "Обезьяны! Не передразнивайте больных!

7. А) Авва

8. А) Змеенышам

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 00:06
Фото: кадр из фильма "Айболит-66"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей

По теме

ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи

Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?

Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?
Любителям советского кинематографа посвящается! Уверены, что хорошо разбираетесь в фильмах той эпохи? Пора испытать вашу память и знания в нашем сложном тесте. Давайте проверим, насколько глубоки ваши познания в мире советского кино! ВОПРОСЫ1.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне

Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне
Весна – время обновления и вдохновения, когда природа пробуждается от зимней спячки. В советском кинематографе множество фильмов стали классикой и запомнились зрителям не только сюжетом, но и замечательными песнями о весне.

Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне

Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне
Весна – это не только время пробуждения природы, но и период, когда на экранах кинотеатров появляются фильмы, наполненные светом и теплом. В советское время эта тема была особенно актуальна.

Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей

Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей
Как быстро определить, хороший ли фильм перед вами или нет? Например, можно взглянуть на его оценки, а можно почитать мнения зрителей. Особенно полезны отрицательные рецензии — они могут подсказать, стоит ли тратить время на просмотр.

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"?
"Девушка без адреса" – культовый советский фильм, который вышел на экраны в 1957 году и стал знаковым произведением в кинематографе. Леонид Квинихидзе создал историю о любви, поисках и надежде, которая затрагивает сердца зрителей даже спустя десятилетия.

Выбор читателей

15/03СбтПнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 15/03СбтНа Елену Малышеву подали в суд 16/03ВскПотерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 15/03СбтЭксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 15/03СбтМеган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 15/03СбтСложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?