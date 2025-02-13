Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей

Скоро наступит долгожданная весна, и перелетные птицы принесут с собой тепло и надежду. Вместе с ними в наш дом вернутся и любимые детские мультфильмы.

Давайте вспомним о ярких и запоминающихся птичках из советских мультфильмов, которые стали настоящими символами весны. Каждый из персонажей обладает уникальным характером и стилем, который оставляет незабываемое впечатление. Вы готовы проверить свои знания и угадать, из какого мультфильма тот или иной пернатый герой?

1. В каком мультфильме была такая милая ласточка с прелестными ресницами?

А) "Гуси-Лебеди"

Б) "Соловей и роза"

В) "Дюймовочка"

2. Из какого мультфильма эти пернатые парни?

А) "Пластилиновая ворона"

Б) "Крылья, ноги и хвосты"

В) "Гадкий утенок"

3. Откуда этот очаровательный персонаж?

А) "Варежка"

Б) "Простоквашино"

В) "Гуси-лебеди"

4. Перед вами обворожительная дама из знаменитого мультфильма. Помните откуда?

А) "Простоквашино"

Б) Эта героиня была в мультфильмах про попугая Кешу

В) "Ну, погоди!"

5. Пернатая звезда с плеером развалилась на диване. Помните мультфильм?

А) "Простоквашино"?

Б) "Пернатый хиппи"

В) "Возвращение блудного попугая"

Правильные ответы:

1. — В) "Дюймовочка"

2. — Б) "Крылья, ноги и хвосты"

3. — Б) "Простоквашино"

4. — Б) Эта героиня была в мультфильмах про попугая Кешу

5. — В) "Возвращение блудного попугая"