Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей

Давайте вспомним о ярких и запоминающихся птичках из советских мультфильмов, которые стали настоящими символами весны. Каждый из персонажей обладает уникальным характером и стилем, который оставляет незабываемое впечатление. Вы готовы проверить свои знания и угадать, из какого мультфильма тот или иной пернатый герой?
1. В каком мультфильме была такая милая ласточка с прелестными ресницами?
А) "Гуси-Лебеди"
Б) "Соловей и роза"
В) "Дюймовочка"
2. Из какого мультфильма эти пернатые парни?
А) "Пластилиновая ворона"
Б) "Крылья, ноги и хвосты"
В) "Гадкий утенок"
3. Откуда этот очаровательный персонаж?
А) "Варежка"
Б) "Простоквашино"
В) "Гуси-лебеди"
4. Перед вами обворожительная дама из знаменитого мультфильма. Помните откуда?
А) "Простоквашино"
Б) Эта героиня была в мультфильмах про попугая Кешу
В) "Ну, погоди!"
5. Пернатая звезда с плеером развалилась на диване. Помните мультфильм?
А) "Простоквашино"?
Б) "Пернатый хиппи"
В) "Возвращение блудного попугая"
Правильные ответы:
1. — В) "Дюймовочка"
2. — Б) "Крылья, ноги и хвосты"
3. — Б) "Простоквашино"
4. — Б) Эта героиня была в мультфильмах про попугая Кешу
5. — В) "Возвращение блудного попугая"