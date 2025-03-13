Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне

Весна – это не только время пробуждения природы, но и период, когда на экранах кинотеатров появляются фильмы, наполненные светом и теплом.

В советское время эта тема была особенно актуальна. Множество картин оставили яркий след в сердцах зрителей. Эти ленты стали неотъемлемой частью культурного наследия и по сей день вызывают теплые воспоминания о солнечных днях и аромате свежей зелени.

Сегодня предлагаем вам небольшое испытание: сможете ли вы вспомнить год выхода весенних советских фильмов? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните любимые картины своего детства.

1. В каком году вышел фильм "Большая перемена"?

А) 1981

Б) 1972

В) 1975

2. В каком фильме вышел фильм "Я шагаю по Москве"?

А) 1966

Б) 1969

В) 1964

3. В каком году вышел фильм "Девушка без адреса"?

А) 1957

Б) 1959

В) 1962

4. В каком году вышел фильм "Весна на улице Заречной"?

А) 1961

Б) 1956

В) 1966

5. В каком году вышел фильм "Покровские ворота"?

А) 1985

Б) 1987

В) 1983

6. В каком году вышел фильм "Королева бензоколонки"?

А) 1971

Б) 1963

В) 1958

7. В каком году вышел фильм "Большая перемена"?

А) 1981

Б) 1972

В) 1975

Правильные ответы:

1. — Б) 1972

2. — В) 1964

3. — А) 1957

4. — Б) 1956

5. — В) 1983

6. — Б) 1963

7. — Б) 1972