Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне

В советское время эта тема была особенно актуальна. Множество картин оставили яркий след в сердцах зрителей. Эти ленты стали неотъемлемой частью культурного наследия и по сей день вызывают теплые воспоминания о солнечных днях и аромате свежей зелени.
Сегодня предлагаем вам небольшое испытание: сможете ли вы вспомнить год выхода весенних советских фильмов? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните любимые картины своего детства.
1. В каком году вышел фильм "Большая перемена"?
А) 1981
Б) 1972
В) 1975
2. В каком фильме вышел фильм "Я шагаю по Москве"?
А) 1966
Б) 1969
В) 1964
3. В каком году вышел фильм "Девушка без адреса"?
А) 1957
Б) 1959
В) 1962
4. В каком году вышел фильм "Весна на улице Заречной"?
А) 1961
Б) 1956
В) 1966
5. В каком году вышел фильм "Покровские ворота"?
А) 1985
Б) 1987
В) 1983
6. В каком году вышел фильм "Королева бензоколонки"?
А) 1971
Б) 1963
В) 1958
7. В каком году вышел фильм "Большая перемена"?
А) 1981
Б) 1972
В) 1975
Правильные ответы:
1. — Б) 1972
2. — В) 1964
3. — А) 1957
4. — Б) 1956
5. — В) 1983
6. — Б) 1963
7. — Б) 1972