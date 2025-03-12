У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак

У Валентины Талызиной, знаменитой актрисы, известной по роли в культовом фильме "Ирония судьбы", обнаружили серьезное заболевание.

После проведенного медицинского обследования у нее был выявлен рак поджелудочной железы. На данный момент ни сама актриса, ни ее близкие не сделали официальных заявлений о состоянии ее здоровья.

Талызина, недавно отметившая свой 90-летний юбилей, всегда отличалась оптимизмом и жизненной энергией. В своих интервью она не раз подчеркивала, что не зацикливается на возрасте и с радостью принимает новые вызовы в профессии, сообщает женский журнал Клео.ру. "Я никогда не считала ни годы, ни ботоксы. Меня больше интересует то, что я могу предложить", — говорила она в беседе с журналистами.

Несмотря на свои годы, актриса продолжала активно участвовать в театральных постановках и кинофильмах, радуя зрителей своим талантом и харизмой. Ее энергия и преданность искусству вдохновляют многих молодых актеров и поклонников. Талызина всегда была примером для подражания, показывая, что возраст — это всего лишь цифра, а истинная страсть к делу не имеет границ.

Стоит отметить, что новости о здоровье актрисы пришли на фоне других тревожных сообщений из мира шоу-бизнеса. Так, недавно стало известно о запущенной форме рака у стилиста Александра Лисовца, который также может быть признан неизлечимо больным.